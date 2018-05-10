Европа пытается противостоять решению Трампа по выводу США из "ядерной сделки" с Ираном, но придется сдаться на милость победителя. Тем не менее, не надо забывать, что политика, как правило, обслуживает крупный бизнес, а семья Ротшильдов — европейская семья.
Евросоюз не поддержал решение Дональда Трампа по выходу из "ядерной сделки" с Ираном. Тем не менее, европейцы (и не только они, а весь мир), согласно указу Трампа, должны будут до осени свернуть деловые отношения с исламской республикой, рискуя в противном случае столкнуться с санкциями США "самого высокого уровня".
Консультации ЕС и тройки европейских посредников с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД) прошли в Брюсселе 8 мая. "ЕС и тройка европейских государств (Германия, Франция и Великобритания) использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний, и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО", — заявил представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
Причина кризиса в трансатлантических отношениях простая. Европейцы после отмены санкций с 2015 года активно вкладывались в "нефтянку" и газовые месторождения Ирана, заключены миллиардные контракты на поставку самолетов Airbus. Не бросать же эти выгодные контракты? Париж, Лондон и Берлин теперь хотят спасти соглашение, их поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое говорит, что Тегеран до сих пор выполнял свои обязательства, но не получал ожидаемых выгод.
Как сказал "Правде.Ру" директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, "американцы будут давить на европейцев". "Я не верю, что европейцы могут проводить самостоятельный курс в отношении Ирана. Они, конечно, будут оказывать давление на США и убеждать, что Вашингтон вредит их бизнесу, и это плохо в смысле перспектив ситуации на Ближнем Востоке. Но Трамп не откажется от своего решения — это исключено, а европейцы в конечном счете, конечно, сдадутся", — сказал эксперт "Правды.Ру". Добавим, что детали для самолетов Airbus производятся в США и, чтобы аннулировать контракт, достаточно простой отменны этих поставок.
Для России и ее бюджета, по мнению эксперта "Правды.Ру", важно, что дорожает нефть. Но это временное повышение цен, а потом они вернутся к этому же уровню. "С другой стороны, можно договориться до того, что нам выгодна война во всем мире, потому что тогда будут заоблачные цены, но нам же это не нужно. В целом, решение президента США — это очень серьезный дестабилизирующий удар по ситуации на Ближнем Востоке", — резюмировал Виталий Наумкин в интервью "Правде.Ру".
Заметим, что Москва и Пекин тоже не вышли из СВПД, они давно под санкциями Запада, психологически устойчивы к ним, дивесифицировали свои экономические связи, а Китай так и не прекращал покупать иранскую нефть. Россия и Китай не дадут Трампу провести санкции через Совбез ООН, и с их помощью Тегеран выдержит давление. А там видно будет.
Единый европейский подход к политике Дональда Трампа в отношении соглашения по Ирану и торговле будет выработан 17 мая на саммите лидеров государств ЕС и Западных Балкан в Софии.
Однако чем, в сущности, может помочь Еврокомиссия частному бизнесу? Компенсациями, преференциями? Но не миллиардами же долларов, на которые пришлось раскошелиться французскому банку BNP Paribas за подсанкционное сотрудничество с Ираном? А преференции присутствуют не в насыщенном рынке ЕС. Для частного европейского бизнеса существует риск быть отрезанным от американского рынка, в том числе от рынка поставщиков, и от финансовой системы США. Это огромные деньги и риски, поэтому выводы можно сделать самим.
Тем не менее, мир очень изменится. Дело в том, что Иран обладает действительно альтернативными российским месторождениями газа, а политика, как правило, обслуживает крупный бизнес. "В данном случае, интересы большого европейского бизнеса начинают массово страдать из-за американских санкций, и это вызовет реакцию. Американцы, конечно, крутые ребята, но вы не забывайте, что семья Ротшильдов владеет почти 500 триллионами долларов и это европейская семья. Не так их просто сбить. А Европа нуждается в дешевых энергоносителях, потому что в противном случае конкурентоспособность их товаров будет проигрывать американским и, главное, китайским", — сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Валерий Бессель.
Справка
Бизнес династии Ротшильдов недавно воглавил 35-летний Александр Ги Франческо. Это хорошо организованная сплоченная семейная группа, насчитывающая семь поколений банкиров. Ее находкой был Эмманюэль Макрон, который работал в банке Ротшильдов, что вышло из проекта "Макрон", читатель хорошо знает.
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