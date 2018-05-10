Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды

Европа пытается противостоять решению Трампа по выводу США из "ядерной сделки" с Ираном, но придется сдаться на милость победителя. Тем не менее, не надо забывать, что политика, как правило, обслуживает крупный бизнес, а семья Ротшильдов — европейская семья.

А Европейский союз против

Евросоюз не поддержал решение Дональда Трампа по выходу из "ядерной сделки" с Ираном. Тем не менее, европейцы (и не только они, а весь мир), согласно указу Трампа, должны будут до осени свернуть деловые отношения с исламской республикой, рискуя в противном случае столкнуться с санкциями США "самого высокого уровня".

Консультации ЕС и тройки европейских посредников с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД) прошли в Брюсселе 8 мая. "ЕС и тройка европейских государств (Германия, Франция и Великобритания) использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний, и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО", — заявил представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Причина кризиса в трансатлантических отношениях простая. Европейцы после отмены санкций с 2015 года активно вкладывались в "нефтянку" и газовые месторождения Ирана, заключены миллиардные контракты на поставку самолетов Airbus. Не бросать же эти выгодные контракты? Париж, Лондон и Берлин теперь хотят спасти соглашение, их поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое говорит, что Тегеран до сих пор выполнял свои обязательства, но не получал ожидаемых выгод.

У США очень сильные рычаги давления

Как сказал "Правде.Ру" директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, "американцы будут давить на европейцев". "Я не верю, что европейцы могут проводить самостоятельный курс в отношении Ирана. Они, конечно, будут оказывать давление на США и убеждать, что Вашингтон вредит их бизнесу, и это плохо в смысле перспектив ситуации на Ближнем Востоке. Но Трамп не откажется от своего решения — это исключено, а европейцы в конечном счете, конечно, сдадутся", — сказал эксперт "Правды.Ру". Добавим, что детали для самолетов Airbus производятся в США и, чтобы аннулировать контракт, достаточно простой отменны этих поставок.

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Для России и ее бюджета, по мнению эксперта "Правды.Ру", важно, что дорожает нефть. Но это временное повышение цен, а потом они вернутся к этому же уровню. "С другой стороны, можно договориться до того, что нам выгодна война во всем мире, потому что тогда будут заоблачные цены, но нам же это не нужно. В целом, решение президента США — это очень серьезный дестабилизирующий удар по ситуации на Ближнем Востоке", — резюмировал Виталий Наумкин в интервью "Правде.Ру".

Заметим, что Москва и Пекин тоже не вышли из СВПД, они давно под санкциями Запада, психологически устойчивы к ним, дивесифицировали свои экономические связи, а Китай так и не прекращал покупать иранскую нефть. Россия и Китай не дадут Трампу провести санкции через Совбез ООН, и с их помощью Тегеран выдержит давление. А там видно будет.

Поможет не ЕС, а Ротшильды

Единый европейский подход к политике Дональда Трампа в отношении соглашения по Ирану и торговле будет выработан 17 мая на саммите лидеров государств ЕС и Западных Балкан в Софии.

Однако чем, в сущности, может помочь Еврокомиссия частному бизнесу? Компенсациями, преференциями? Но не миллиардами же долларов, на которые пришлось раскошелиться французскому банку BNP Paribas за подсанкционное сотрудничество с Ираном? А преференции присутствуют не в насыщенном рынке ЕС. Для частного европейского бизнеса существует риск быть отрезанным от американского рынка, в том числе от рынка поставщиков, и от финансовой системы США. Это огромные деньги и риски, поэтому выводы можно сделать самим.

Тем не менее, мир очень изменится. Дело в том, что Иран обладает действительно альтернативными российским месторождениями газа, а политика, как правило, обслуживает крупный бизнес. "В данном случае, интересы большого европейского бизнеса начинают массово страдать из-за американских санкций, и это вызовет реакцию. Американцы, конечно, крутые ребята, но вы не забывайте, что семья Ротшильдов владеет почти 500 триллионами долларов и это европейская семья. Не так их просто сбить. А Европа нуждается в дешевых энергоносителях, потому что в противном случае конкурентоспособность их товаров будет проигрывать американским и, главное, китайским", — сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Валерий Бессель.

Справка

Бизнес династии Ротшильдов недавно воглавил 35-летний Александр Ги Франческо. Это хорошо организованная сплоченная семейная группа, насчитывающая семь поколений банкиров. Ее находкой был Эмманюэль Макрон, который работал в банке Ротшильдов, что вышло из проекта "Макрон", читатель хорошо знает.

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