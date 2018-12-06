Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже

Основа конфликта по цене на газ между Россией и и Белоруссиейв том, что Лукашенко решил, что его дружба с Путиным стоит дороже, считает эксперт Сергей Правосудов.

В ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Александр Лукашенко поспорили о цене на российский газ для Белоруссии.

Лукашенко заметил, что белорусские потребители платят стоит $130 за тысячу кубометров, а российские — $70, например, в соседней Смоленской области. На это Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $127 и $129.

"У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ — $250", — сказал Путин.

Владимир Путин, вероятно намекал на то, что белорусы накручивают на тариф свои надбавки и получают высокую конечную цену. Как сказал "Правде. Ру" заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев Андрей Суздальцев, "белорусские миллиардеры извлекают выгоду от того, что продают российский газ своей промышленности и потребителю по европейским ценам".

Путин также напомнил Лукашенко, что членство в ЕАЭС и так дает Белоруссии преимущества."Я просто обращаю внимание, что уже сегодня наши партнеры уже имеют достаточные преимущества. Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница", — добавил президент РФ.

Лукашенко возразил, что "мы имеем худшие условия, чем Германия". "Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая", сказал Лукашенко. Вероятно, президент Белоруссии таким образом настаивал, что транспортный тариф для Германии должен был больше, или для Белоруссии — меньше.

Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

Александр Лукашенко давно недоволен ценами на газ для Белоруссии. По его словам "Белоруссию выставили нахлебницей, которая даром получает газ". При этом природный газ "не является собственностью премьера Дмитрия Медведева", сказал Лукашенко год назад на аналогичном заседании ЕАЭС.

"Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ", — заявил Александр Лукашенко. По словам лидера страны, Белоруссия не требует от России низких цен на газ. Президент хочет лишь выполнения обязательств. "Если мы строим наш Союз — единое государство, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим", — заявил Лукашенко.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, "основа этого конфликта заключается в том, что с руководства Белоруссии сняли санкции, а на многих представителей России, наоборот, их ввели".

"В результате Александр Лукашенко решил, что его дружба стоит дороже. Он также решил, что теперь цена на газ для него должна быть ниже и на уровне Смоленской области. Но Белоруссия не входит в состав России. Иначе, наверное, этот вопрос уже бы отпал. Он таким образом торгуется за каждый цент цены газа, продавая свою дружбу", — заметил эксперт.

Сергей Правосудов напомнил, что белорусы в свое время продали "Газпрому" 100 процентов акций компании "Белтрансгаз — Белорусские газотранспортные системы". И за это была предоставлена скидка. Сейчас стороны ведут некий торг, пытаются найти компромисс, но "ведь есть контракт, а есть желание Лукашенко".

Заметим, что если Лукашенко намерен строить Союз, то он строится не только в экономической , но и политической области. Однако Путин не видит поддержки Лукашенко ни в одном из остых кризисов. Будь то украинский, или сирийский.

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