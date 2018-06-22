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Автор Никита Лисицын

Южная Корея представила блокчейн стратегию до 2022 года

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Южнокорейское правительство заявило о своём намерении инвестировать 10 миллиардов корейских вон (или $9 миллионов) на поддержку развития отрасли блокчейн-технологии в стране. Вдобавок, правительство планирует открыть и курировать шесть пилотных проектов в данной индустрии.

Согласно сообщению от корейского источника, CoinDesk Korea, министр науки и информационных технологий уже опубликовал стратегию по развитию блокчейна в стране в минувший четверг. Агентство также сообщило, что правительство намерено инвестировать, в общей сложности, $9 миллионов к концу 2019 года, что, по мнению властей, должно стимулировать страну в мировой гонке "в средне- и долгосрочной перспективе по развитию технологии блокчейн".

Вместе с этим, министр по информационным технологиям заявил, что он лично возьмёт инициативу в свои руки, и его ведомство, совместно с остальными государственными агентствами, займётся выведением пилотных блокчейн-проектов в публичный сектор. Основные работы будут сфокусированы вокруг проектов, нацеленных на улучшение менеджмента торговых сетей, обеспечение прозрачности отношений продавец-покупатель, развитие системы онлайн-голосований, изменение принципов функционирования отрасли недвижимости, улучшение системы трансграничных взаимоотношений и бюрократии, а также ряд изменений в сфере логистики.

Основной целью, согласно выпущенному министерством документу, является улучшение процесса распределения информации, повышение эффективности и стремление к прозрачности в сфере услуг, что может быть достигнуто с помощью инновационной технологии общедоступных баз данных.

На данный момент, в министерстве информационных технологий объяснили, что ведомство будет сотрудничать с сельскохозяйственным и продовольственным сектором. В ходе этого сотрудничества будет активно использоваться технология блокчейн, что позволит трём министерствам улучшить циркуляцию информации между ними, а также более эффективно вести учёт.

Таким образом, каждое звено в продовольственной сети, выполняющее функции узла в блокчейне, может быть проинформировано должным образом, так что, в случае возникновения каких-либо неполадок, задержку между сообщением можно будет сократить от шести дней до 10 минут, говорится в документе.

Аналогично, пилотный блокчейн-проект в продовольственной индустрии будет курироваться также министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Ожидается, что интеграция ведомств, занимающихся инфраструктурой и транспортом, налогообложением, а также юридическими услугами, приведёт к тому, что изменится сама индустрия по торговле недвижимостью. Эта отрасль станет более прозрачной, эффективной и понятной для клиентов, поскольку вся информация о сделке будет доступна в неизменном виде всем вовлечённым в неё сторонам.

"В скором времени мы установим маршрут для развития технологии блокчейн. В наших интересах контролировать около 90% в данном секторе уже к 2022 году, по сравнению с другими ведущими странами" - заявили в министерстве.

Более того, в ведомстве сообщили, что в данный сектор планируются ежегодные субсидии в размере 800 миллионов вон (или $720,000) на протяжении шести лет. Это должно будет послужить развитию исследовательского центра в области блокчейн-технологий. Целью этих инвестиций является подготовка кадров в инновационной индустрии. К 2022 году Корея намерена выпустить около 10,000 специалистов в данной области.

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Темы блокчейн Южная Корея криптовалюты
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