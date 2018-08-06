Блокчейн в новгородской больнице, расширение Bitfury в России и другие новости

— В международном аэропорту Лос-Анджелеса в тюрьме находится 20-летний студент колледжа Джоэл Ортис (Joel Ortiz), который обвиняется в организованных кражах криптовалюты на сумму более пяти миллионов долларов.

Ему предъявлены обвинения по 28 пунктам, включая 13 случаев взлома, 13 случаев хищения личных данных и две кражи в особо крупных размерах. По версии обвинения, Ортис вместе с неназванными сообщниками получил доступ предположительно к 40 телефонным номерам и украл более пяти миллионов долларов в криптовалюте.

На 9 августа назначено заседание первое суда по этому делу. Издание Motherboard отмечает, что это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже личных данных, которая была произведена с использованием так называемого "SIM-своппинга" (метод взлома, при котором преступник "копирует" телефонный номер жертвы на другую SIM-карту. Затем мошенник, используя уязвимости в безопасности телефонных операторов, регистрирует копию SIM-карты с номером жертвы как основную, а карта настоящего владельца блокируется).

— Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о преимуществах использования технологии блокчейна для распределения лекарственных препаратов. В апреле региональное правительство по мониторингу обеспечения граждан лекарственными препаратами совместно с Внешэкономбанком (ВЭБ) внедрили блокчейн-проект для учета и выдачи лекарств. Технология помогает в борьбе с фальсификатом и перепродажей дорогих рецептурных препаратов, купленных на бюджетные деньги.

— Японская финансовая корпорация SBI Holdings приобрела 12 процентов акций американской компании Clear Markets, вложив девять миллионов долларов с целью финансирования создания криптовалютной торговой платформы для корпоративных инвесторов.

Clear Markets специализируется на разработке электронных торговых площадок и предлагает услуги по внебиржевой торговле деривативами в Америке, Великобритании и Японии. Компания также связана с дочкой японской Nikkei Inc QUICK Corp.

— В соответствии с новыми правилами, вступившими в силу в этом году, одна из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж Bithumb c 1 августа приостановила регистрацию виртуальных аккаунтов, привязанных к верифицированным банковским счетам.

Это ограничение не коснется клиентов, уже имеющих виртуальные аккаунты, с которых они осуществляют ввод и вывод активов через привязанные к ним банковские счета. После того как южнокорейские регуляторы запретили анонимную торговлю, шесть банков страны предложили трейдерам открывать верифицируемые счета, которые можно привязать к аккаунтам на биржах, при условии, что они зарегистрированы на то же имя.

Помимо этого, криптовалютные биржи должны перезаключать свои соглашения с банками каждые шесть месяцев.

— Международная блокчейн-компания Bitfury Group объявила о расширении своего российского представительства в четыре раза. Компания также запланировала в январе переезд в новый офис, который будет располагаться в небоскребе "Меркурий Тауэр" (ММДЦ "Москва-Сити").

"Российский рынок — один из приоритетных рынков для Bitfury Group. Мы сосредоточились на внедрении наших главных продуктов — Exonum и Crystal, которые разработаны специально для крупных компаний и госструктур. В планах Bitfury Group — расширение партнерства с крупными компаниями и реализация совместных проектов, внедрение технологий в госсектор, увеличение штата сотрудников и в ближайшем будущем запуск больших проектов", — рассказывает генеральный директор Bitfury Group Russia Дмитрий Уфаев.

— Калининградская IT-компания "Инносети", создающая инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса, объявила о запуске разработки блокчейн-платформы для страхования грузовых перевозок. Компания сотрудничает со Stack Group — российским поставщиком IT-инфраструктуры Stack.

По словам представителей компаний, специализированные блокчейн-платформы предназначены не только для страхования, но и урегулирования страховых случаев. Их использование позволит снизить затраты на финансирование участников и перевести бизнес-процессы в онлайн-режим.

— Компания Blockstream анонсировала выведение на рынок ряда информационных инструментов, которые можно использовать стартаперам в процессе реализации и тестирования своих разработок.

Первый — Liquid Block Explorer (обозреватель блоков Liquid) — интернет-сайт для визуального изучения данных блокчейна Liquid и перекрестных транзакций. Сеть расчетов Liquid объединяет между собой криптовалютные биржи, брокеров и финансовые институты по всему миру, обеспечивая быстрые, надежные и безопасные переводы цифровых активов между пользователями.

— Итальянский банк UniCredit успешно осуществил свою первую международную транзакцию в режиме реального времени через блокчейн-платформу We.Trade. Она построена на базе облачного решения для разработки блокчейн-приложений IBM Blockchain Platform и была создана банками Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale и UniCredit для повышения эффективности международных финансовых транзакций.

Первая в своем роде сделка на немецком рынке была заключена с одним из корпоративных клиентов UniCredit — международным онлайн-магазином Navabi GmbH, который использовал платформу с целью размещения заказа для ис­пан­ско­го по­став­щи­ка. Вторым партнером в сделке был Banko Santander.

— Бразильская криптовалютная биржа Walltime выиграла судебный процесс против местного банка Caixa Econômica Federal, в результате чего ее счет на сумму более 200 тысяч долларов был разблокирован. Walltime выиграла только предварительное слушание, но это позволяет криптовалютной компании использовать средства на своем счете.

"Учитывая то, что деятельность Walltime требует открытого банковского счета для обслуживания большого количества учреждений круглосуточно, его заморозка 22 марта нанесла компании большой ущерб", — рассказала адвокат Walltime Грасиела Брандау (Graziela Brandão).

— По данным аудиторской компании KPMG, США переживают бум инвестиций в технологию блокчейна. Опубликованный отчет компании "Pulse of Fintech 2018" гласит, что традиционные инвестиции венчурного капитала в блокчейн-компании в США в первой половине этого года уже превысили аналогичный показатель за весь 2017 год. Конкретные суммы в отчете не указаны.

Впечатляющая полугодовая цифра была обеспечена финансированием более чем на 100 миллионов долларов консорциумом R3 и криптовалютным стартапом Circle Internet Finance, говорится в отчете.

По данным Bitcoin Venture Capital Tracker, Circle в этом году получила 110 миллионов долларов в раунде финансировании серии E, в то время как R3 собрала 107 миллионов долларов.

— Gallup и Wells Fargo провели совместный опрос, который показал, что большинство американских инвесторов по-прежнему относятся к биткоину и криптовалютам с подозрением и они остаются нишевым продуктом инвестирования.

Только у двух процентов опрошенных есть биткоин, а еще 75 процентов описывают биткоин как "очень рискованное" вложение. В рамках опроса было изучено мнение двух тысяч американских инвесторов, вложения которых превышают десять тысяч долларов в акции, облигации или паевые инвестиционные фонды как с использованием пенсионного сберегательного счета, так и без него.

— Платформа криптовалютных платежей Crypto.com, ранее известная как Monaco, объявила о добавлении в свое приложение MCO Wallet App криптовалюты лайткоин (LTC). Он стал пятой виртуальной валютой на платформе MCO (BTC, ETH, BNB и MCO). Приложение MCO Wallet App используется для торговли и отслеживания криптовалют.

Представители Crypto.com сообщают, что лайткойн был добавлен в качестве альтернативы, расширяющей возможности пользователей и сценарии использования приложения.

— Криптовалютный инвестиционный банк Galaxy Digital начал торговлю своими акциями на Фондовой бирже Торонто. Это сделало его одним из первых криптобанков, который смог добиться подобного листинга.

Известный миллиардер-инвестор Майк Новограц (Mike Novogratz), который благополучно собрал 250 миллионов долларов для учреждения криптовалютного банка в феврале этого года, сказал: "Если бы я знал то, что я знаю сейчас, что криптовалютные рынки будут так падать и что листинг займет очень много времени, я бы предпочел не начинать продажу акций в течение года. Но я не думаю, что совершил ошибку".

— Американская криптовалютная биржа Coinbase выпустила плагин Woocommerce, который позволит расплачиваться криптовалютами в миллионах торговых точек по всему миру в биткоинах, эфирах, Bitcoin Cash и лайткоинах. Также Coinbase добавила в свой портфель фунт стерлингов для привлечения британских институциональных инвесторов.

Плагин уже доступен на GitHub. "Для пользователей WooCommerce, одной из самых популярных платформ электронной коммерции в интернете, теперь стало проще принимать криптовалюты в качестве одной из форм оплаты. Наш плагин поддерживает более 28 процентов от всех онлайн-магазинов. Теперь все они имеют доступ к криптовалютным платежам от клиентов по всему миру. Это решение позволит приблизиться к нашей цели — позволить цифровым деньгам найти более широкое применение в повседневной жизни", — говорится в официальном пресс-релизе Coinbase.

— Крупнейший в мире биржевой холдинг Intercontinental Exchange (ICE), оператор американской фондовой биржи NASDAQ, планирует основать компанию Bakkt, которая будет использовать облачные решения Microsoft для формирования открытой и регулируемой глобальной экосистемы цифровых активов. Совместно с BCG, Microsoft и Starbucks компания работает над созданием интегрированной платформы, для покупки, продажи, хранения, покупок за цифровые активы в единой глобальной сети физлицами и компаниями.

Bakkt будет включать в себя регулируемые государством рынки и хранилища, а также различные приложения для продавцов и покупателей. Тестирование будет проведено с валютой биткоин в фиатами, поскольку биткоин — самая ликвидная цифровая монета.