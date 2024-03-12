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Олег Артюков
Что означает рекорд по поставкам нефти морским путём, установленный Россией

Россия установила рекорд по поставкам нефти по морю. Почему это важно

Экономика

Экспорт нефти из России морским путём на прошлой неделе вырос до самого высокого уровня за год, подскочив на 590 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg.

Россия установила рекорд по поставкам нефти по морю. Почему это важно
Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным агентства, еженедельные поставки были на 420 тысяч баррелей выше целевого уровня в первом квартале в рамках сделки ОПЕК+. А средний показатель за четыре недели превысил целевой на 80 тысяч баррелей в сутки.

В частности, отгрузки нефти марки Sokol из порта Де-Кастри практически восстановились после шторма на предыдущей неделе. При этом челночные танкеры напрямую отгружают нефть китайским НПЗ вместо того, чтобы перегружать грузы на другие суда для доставки.

Поставки на индийские заводы остаются незначительным: 10,5 млн баррелей всё ещё находятся на танкерах, простаивающих в Восточно-Китайском море или стоящих на якоре вблизи портов Китая, сообщает издание "Нефть и капитал" со ссылкой на данные американского агентства.

Несмотря на санкции, валовая стоимость поставок нефти из России на прошлой неделе подскочила до самого высокого недельного уровня с октября и составила 1,86 миллиарда долларов.

Почему это важные данные? Дело в так называемом потолке цен, который был введён западными странами в декабре 2022 года. 

Тогда, напомним, США, страны Группы семи, Евросоюз и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть, поставляемую по морю — 60 долларов за баррель.

А Евросоюз объявил об эмбарго на поставки российской нефти морским путём.

После этого президент России Владимир Путин запретил поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен на нефть.

Начиная примерно со второй половины 2023 года в западной прессе неоднократно появлялись материалы о том, что Россия якобы обзавелась теневым танкерным флотом, который позволяет обходить ограничения цен на нефть.

Притом что и некоторые аналитики в США и Европе ещё до введения потолка цен отмечали, что он не будет эффективен в том случае, если его поддержат только страны Запада.

С момента введения ценовых ограничений другие страны — кроме инициаторов — официально не объявляли о том, что будут их придерживаться.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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