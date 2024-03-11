В Германии рассказали о козыре России, с помощью которого она удвоила свои доходы

BI: Россия успешно использовала свой козырь, удвоив доходы от энергоресурсов

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия успешно разыграла свою карту, увеличив доходы в сфере энергетики практически вдвое накануне президентских выборов, говорится в материале немецкого издания Business Insider (BI).

Фото: commons.wikimedia.org by Maciej Margas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

По данным российского Минфина, в феврале выручка от продажи нефти и газа достигла 945,6 миллиарда рублей (10,4 миллиарда долларов), в сравнении с 521,2 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее.

Это означает рост выручки на более чем на 80 процентов. Особенно выделяется рост доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов, который превысил уровень в два раза.

Этот результат поражает, учитывая введение Западом многочисленных санкций против России в связи с конфликтом на Украине, который уже длится два года.

Дополнительные доходы, полученные в феврале, объясняются повышением налогов для отечественных производителей. Ранее Россия не использовала механизм повышенного налогообложения для нефтедобывающих компаний, но начала его применять, устанавливая минимальные уровни цен на нефть в январе и введя налог в феврале.

Это решение было принято после снижения цен на нефть марки Urals, вызванного ужесточением западных санкций.

Россия, являясь крупнейшим поставщиком энергоресурсов, получает треть своих доходов от продажи нефти и газа. Евросоюз, главный покупатель, пока не смог избавиться от зависимости от российского топлива, говорится в материале Business Insider (перевод "ИноСМИ").

Государства Группы семи, Евросоюз и Австралия установили в декабре 2022 года верхний предел цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Однако эти ограничения не препятствуют другим странам приобретать российскую нефть, хотя они избегают использования западных услуг страхования и транспортировки. Россия, в свою очередь, поворачивается на восток, в частности, в сторону стран, таких как Индия и Китай, говорится в материале.

Напомним, так называемый потолок цен установлен для поставок нефти морским путём. За прошедший год с небольшим западная пресса много писала о том, что Россия якобы создала теневой флот танкеров, с помощью которого обходит ограничение цены на нефть.

При этом и некоторые западные аналитики ещё до введения потолка цен отмечали, что сработать он может только в том случае, если его поддержат те же Индия и Китай, крупнейшие покупатели российских энергоресурсов.