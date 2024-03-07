Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Китае заинтересовались сделкой ЦБ РФ с юанями

NetEase: ЦБ России провёл необычную сделку с юанями

2:41
Экономика

Россия и Китай активно реализуют множество совместных проектов. В стремлении снизить зависимость от американского доллара в двусторонней торговле, они предпочитают использовать национальные валюты в торговле.

NetEase: ЦБ России провёл необычную сделку с юанями
Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Этот подход особенно заметен в контексте тесного сотрудничества двух стран. А потому новость из Центробанка России вызвала немалый интерес в Китае, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

На прошлой неделе ЦБ РФ продал продал порядка десяти миллиардов юаней на сумму 126 миллиардов рублей. Эта сделка была рекордной по масштабам в текущем году. Кроме того, за день до этого было продано ещё 6,8 миллиардов юаней.

Такие действия российского регулятора вызвали вопросы в Китае, говорится в материале NetEase (перевод сайта АБН24).

Ранее масштабы обмена юаней ЦБ России были куда менее значительными. Так что произошедшее вызвало вопросы о том, что может быть причиной такой массовой продажи китайской валюты, возможно ли возвращение России к использованию американского доллара.

Некоторые китайские комментаторы выразили беспокойство относительно действий ЦБ РФ, заявив о возможном негативном воздействии на юань. По их мнению, инвесторы задаются вопросом, повторится ли подобное в будущем.

Однако по мнению авторов материала NetEase, суть дела в другом. По их мнению, возможно российский Центробанк решил провести продажу юаней для стабилизации курса рубля. Ранее подобные операции проводились с долларами, однако сейчас их в распоряжении России меньше, что и привело к продаже китайской валюты.

Хотя на самом деле, в действиях российского ЦБ нет никакой подоплёки. Если, конечно, следить за ними постоянно, а не от случая к случаю.

Дело в том, что Банк России в январе 2023 года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчётами по первой части сделки в дату её заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере как раз десяти миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.

И например, рекордный объём юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря 2023 года — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Так что эту практику довольно сложно назвать новой.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
Новости Все >
Анталия установила новый рекорд в привлечении туристов
Дмитрий Песков отметил убеждённость Макрона в его политической линии
Топ-4 сортов свёклы для долгого хранения
Перепись населения в Казахстане: один Путин, один Трамп и восемь Байденов
ВСУ вновь запускает БПЛА по мирным гражданам
Туктамышева объяснила, почему решила приостановить свою профессиональную карьеру
Как укрепить ногти — по словам дерматологов
Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД
Фанаты и коллеги Бурака Озчивита жалуются на вспыльчивость актера и домогательства с его стороны
Запечённая свёкла с козьим сыром: тает во рту
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
AT: НАТО грозится ввести войска на Украину из-за краха ВСУ
Протестующие перекрыли границу Испании и Франции в ходе акции протеста
Увеличение риска инсульта при высоких температурах
Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО
Экономист Рокотянская назвала главную причину укрепления рубля
100 часов: стало известно, сколько времени займет полное прохождение Dragon's Dogma 2
Фанаты поймали Ивана Янковского в камчатском торговом центре
Франция подписана с Молдавией документ о военном сотрудничестве
В Уральском регионе бывший госслужащий был приговорен к восьми годам тюремного заключения за коррупцию
Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников