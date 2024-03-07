В Китае заинтересовались сделкой ЦБ РФ с юанями

NetEase: ЦБ России провёл необычную сделку с юанями

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай активно реализуют множество совместных проектов. В стремлении снизить зависимость от американского доллара в двусторонней торговле, они предпочитают использовать национальные валюты в торговле.

Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Этот подход особенно заметен в контексте тесного сотрудничества двух стран. А потому новость из Центробанка России вызвала немалый интерес в Китае, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

На прошлой неделе ЦБ РФ продал продал порядка десяти миллиардов юаней на сумму 126 миллиардов рублей. Эта сделка была рекордной по масштабам в текущем году. Кроме того, за день до этого было продано ещё 6,8 миллиардов юаней.

Такие действия российского регулятора вызвали вопросы в Китае, говорится в материале NetEase (перевод сайта АБН24).

Ранее масштабы обмена юаней ЦБ России были куда менее значительными. Так что произошедшее вызвало вопросы о том, что может быть причиной такой массовой продажи китайской валюты, возможно ли возвращение России к использованию американского доллара.

Некоторые китайские комментаторы выразили беспокойство относительно действий ЦБ РФ, заявив о возможном негативном воздействии на юань. По их мнению, инвесторы задаются вопросом, повторится ли подобное в будущем.

Однако по мнению авторов материала NetEase, суть дела в другом. По их мнению, возможно российский Центробанк решил провести продажу юаней для стабилизации курса рубля. Ранее подобные операции проводились с долларами, однако сейчас их в распоряжении России меньше, что и привело к продаже китайской валюты.

Хотя на самом деле, в действиях российского ЦБ нет никакой подоплёки. Если, конечно, следить за ними постоянно, а не от случая к случаю.

Дело в том, что Банк России в январе 2023 года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчётами по первой части сделки в дату её заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере как раз десяти миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.

И например, рекордный объём юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря 2023 года — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Так что эту практику довольно сложно назвать новой.