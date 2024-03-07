В Китае заинтересовались сделкой ЦБ РФ с юанями

Россия и Китай активно реализуют множество совместных проектов. В стремлении снизить зависимость от американского доллара в двусторонней торговле, они предпочитают использовать национальные валюты в торговле.
Этот подход особенно заметен в контексте тесного сотрудничества двух стран. А потому новость из Центробанка России вызвала немалый интерес в Китае, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.
На прошлой неделе ЦБ РФ продал продал порядка десяти миллиардов юаней на сумму 126 миллиардов рублей. Эта сделка была рекордной по масштабам в текущем году. Кроме того, за день до этого было продано ещё 6,8 миллиардов юаней.
Такие действия российского регулятора вызвали вопросы в Китае, говорится в материале NetEase (перевод сайта АБН24).
Ранее масштабы обмена юаней ЦБ России были куда менее значительными. Так что произошедшее вызвало вопросы о том, что может быть причиной такой массовой продажи китайской валюты, возможно ли возвращение России к использованию американского доллара.
Некоторые китайские комментаторы выразили беспокойство относительно действий ЦБ РФ, заявив о возможном негативном воздействии на юань. По их мнению, инвесторы задаются вопросом, повторится ли подобное в будущем.
Однако по мнению авторов материала NetEase, суть дела в другом. По их мнению, возможно российский Центробанк решил провести продажу юаней для стабилизации курса рубля. Ранее подобные операции проводились с долларами, однако сейчас их в распоряжении России меньше, что и привело к продаже китайской валюты.
Хотя на самом деле, в действиях российского ЦБ нет никакой подоплёки. Если, конечно, следить за ними постоянно, а не от случая к случаю.
Дело в том, что Банк России в январе 2023 года запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчётами по первой части сделки в дату её заключения и по второй части — на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере как раз десяти миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
И например, рекордный объём юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря 2023 года — 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Так что эту практику довольно сложно назвать новой.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.