В Турции нашли причину устойчивости России под давлением Запада

Aydinlik: секрет успеха России — отказ от доллара

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия, которая столкнулась с наибольшим числом санкций в мире, превзошла США и Европу в экономическом росте. Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6 процента. Каким образом удалось добиться такого роста в условиях санкций, задаётся вопросом турецкое издание Aydinlik Gazetesi.

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США ввели против России наибольшее количество санкций — 3585. Далее следует Канада с 2765 санкциями, Швейцария — 2403, Евросоюз — 1785, Великобритания — 1749.

Недавно ЕС объявил об очередном пакете санкций, а США заявили о введении более 500 новых ограничительных мер против России. Многие западные компании покинули российский рынок, приостановили или значительно сократили свою деятельность в России.

Одним из первых видов санкций в отношении России стала приостановка импорта природного газа Европой. Заметим, что правильнее было бы говорить о значительном сокращении импорта, но не о полной остановке. Однако факт, что Россия стала поставлять больше природного газа на азиатский рынок.

Россия продолжает инвестировать с целью расширения присутствия на азиатском рынке, в первую очередь в Китае и Индии. В прошлом году по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай было поставлено 22,7 миллиарда кубометров российского газа. К 2025 году объём достигнет 38 миллиардов кубометров, говорится в материале турецкого издания (перевод "ИноСМИ").

Перед началом украинского конфликта доля России в импорте нефти Индией составляла всего лишь два процента. Однако в прошлом году эта цифра выросла до 30 процентов, что превратило Россию в крупнейшего поставщика нефти в эту страну.

Ещё одним фактором, способствующим экономическому росту России, несмотря на санкции и потерю европейского рынка, является увеличение использования национальных валют в торговле с Китаем и Индией.

За последние два года Россия и Китай значительно увеличили долю юаня и рубля в своей взаимной торговле, достигнув 90 процентов. Политика России по дедолларизации и увеличению использования национальных валют способствует росту её экономики.

Согласно данным Банка России, с 2022 года доля рубля в торговле с Европой выросла с 43,6 до 49 процентов, с Азией — с 20,5 до 24 процентов, а с Африкой — с 21,9 до 48,1 процента.

Хотя некоторые американские аналитики прогнозируют трудности для российской экономики в долгосрочной перспективе, ожидается, что она будет продолжать расти. Особенно учитывая её самодостаточность, альянсы с Азией и политику использования национальных валют в международной торговле.