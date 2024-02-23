ЕС не хочет переговоров о транзите газа, но ждёт его поставок из России

В ожидании чуда: в Европе ждут продолжения поставок газа из России

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Брюссель и Москва до сих пор не начали переговоры о сохранении украинского маршрута для поставок российского природного газа в страны Евросоюза, утверждают источники РИА "Новости" в российском правительстве.

Фото: Creative Commons by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0

Но в то же время, хотя неопределённость вокруг будущего транзита остаётся, трейдеры продолжают активно торговать европейским газом, ожидая продолжения поставок газа из России через Украину, отмечает агентство Bloomberg.

Существует предположение, что даже без нового соглашения газ будет поступать в Европу через украинскую трубу и после 2024 года. Некоторые участники рынка даже не исключают возможности, что России могут предложить продолжать поставки газа до границы с Украиной.

Тем не менее, Брюссель и Киев пока не выразили готовность вести переговоры с Москвой относительно продления транзита.

Российский газ по-прежнему остаётся стратегически важным для Европейского союза, несмотря на утверждения Еврокомиссии о том, что европейские страны не пострадают от прекращения поставок. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах, которые могут возникнуть без украинского транзита.

Bloomberg также напоминает, что в 2023 году через Украину в страны Евросоюза были поставлены 14 миллиардов кубометров российского газа, половина из которых получила Австрия.

А в этой стране, надо сказать, заявляли о том, что изучат возможность отказаться от поставок газа из России. По действующему соглашению, эти поставки рассчитаны до 2040 года. Между тем, именно экспорт газа из России позволил Австрии в прошлом году стать экспортёром электроэнергии — впервые за 20 лет.

Что касается действующего соглашения о транзите через территорию Украины, то рассчитано оно до конца 2024 года. Ранее в Киеве заявляли, что не будут вести переговоры о продлении транзитного договора. В Брюсселе также говорили о том, что не заинтересованы в продлении соглашения.

Между тем, государства сообщества в прошлом году существенно увеличили закупки сжиженного природного газа в России. Особенно Бельгия, Испания, Греция.

Напомним, что ни на поставки газа по трубопроводам, ни на СПГ не распространяются санкции Евросоюза.