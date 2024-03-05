В США рассказали об активном вывозе золота из хранилищ страны

Gold Eagle: привет из России — из хранилища в Нью-Йорке тайно вывозят золото

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самым большим золотым резервом в мире располагают Соединённые Штаты. Помимо этого, в американских хранилищах хранят свои запасы золота многие другие страны. Однако новости из России запустили "движение" в американских хранилищах, говорится в материале отраслевого издания Gold Eagle.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Его автор отмечает, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отказывается раскрывать информацию о золотых запасах США. И в материале отмечается, что это может быть крайне опасно.

А причём здесь Россия? Как считает автор, события, связанные с введением масштабных санкций, в России предвидели. И теперь президент Владимир Путин может отправить привет своим оппонентам, говорится в материале.

Западные санкции, в том числе заморозка российских активов, вызвали тревогу в странах, которые разместили свои золотые запасы в американских и британских банках. Многие из них заявили о планах "эвакуации" драгоценных металлов из американских хранилищ, а некоторые уже приступили к этому.

Недавно конгрессмен Алекс Муни потребовал от руководства ФРС разъяснений относительно количества золота, вывезенного из хранилища Резервного банка Нью-Йорка. Предполагается, что большая часть слитков, переданных другими странами для хранения, находится именно там. Однако Федеральная резервная система отказалась дать чёткий ответ на этот вопрос.

"Явное стремление зарубежных стран вернуть своё золото ускорит процесс, который начался с отвязки доллара от золота в 1971 году. С тех пор объёмы золотых депозитов ФРС сократились с примерно 13000 тонн до чуть более 6000 тонн", — говорится в материале Gold Eagle. Авторы которого, отметим, выступают за более значительную роль драгоценных металлов в современной финансовой системе.

Отказ ФРС дать ответ на вопрос конгрессмена относительно репатриации драгоценных металлов из Резервного банка Нью-Йорка подтверждает серьёзность происходящего с золотом.

Это вызывает новые вопросы в обществе, говорится в материала. Что ФРС знает о международных потоках золота и почему она не желает, чтобы американский народ об этом узнал? По мнению автора Gold Eagle, процесс вывоза золота из США реально начался. И американское руководство пытается сохранить это в секрете.

Напомним, по итогам 2023 года золотой запас США оценивался в 8133 тонны, Германии — 3356 тонн, Италии — 2452 тонны, Франции — 2437 тонн, России — 2351 тонна, Китая — 2236 тонн, Япония — 846 тонн, Индия — 804 тонны.