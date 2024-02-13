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Олег Артюков
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом

3:56
Экономика

Российский Центробанк сейчас располагает более 2000 тонн золота, российский золотой запас пятый по величине в мире. Россия за последние годы значительно наращивала свои золотые запасы, что привело к впечатляющим результатам, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

И по мере увеличения запасов драгметалла в хранилищах, начала меняться также и стратегия Москвы. В материале отмечается, что продолжительное увеличение золотых запасов страны направлено на уменьшение уязвимости перед геополитическими рисками. Золотой запас является своеобразной подушкой безопасности для России.

Самый большой золотой запас у США. Большая его часть хранится в Форт-Нокс в штате Кентукки, а также в филиалах монетного двора в Денвере и Уэст-Пойнте.

Долгое время считалось, что Россия хранит своё золото за границей, также как делают многие другие страны, которые держат свои золотые запасы в американских и британских банках.

Но российский Центробанк опроверг этот миф, заявив, что весь золотой запас находится в хранилищах на территории России, говорится в материале NetEase.

Ещё одним важным аспектом, связанным с золотым запасом России, является ситуация с его добычей. Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире. Но детальной информации об этой отрасли экономики нет. И авторы материала объясняют, почему — хотя объяснения эти довольные спорные, отметим.

Так вот, во-первых, это, дескать, делается с целью обеспечения безопасности. Во-вторых, якобы таким образом скрываются истинные объёмы запасов золота.

А скрываются потому, что в рамках процесса дедолларизации России требуется значительное количество золота. И маскировка своих действий помогает избежать привлечения нежелательного внимания.

И это, в конечном итоге, может стать неожиданным ходом для США. Ведь чем больше золота у России и её партнеров по БРИКС, тем сильнее будет новая валюта, разговоры о создании которой уже идут.

Страны "Большой двадцатки" в 2023 году нарастили свои нарастили золотые резервы в общей сложности на 213 тонн, из них примерно 16 тонн пришлось на Россию, следует из расчетов РИА "Новости" по данным национальных центробанков.

Так, российский золотой запас увеличился до 2351 тонны — сейчас это пятый результат в мире.

Больше всего золота в прошлом году приобрел Китай — 224 тонны (общий золотой запас — 2236 тонн). Далее следует Австралия, увеличившая запас на 21 тонну, — до 77,5 тонны. Третье место по закупкам занимает Индия — её активы увеличились на 17 тонн, до 804. Мексика приобрела около тонны, теперь у нее 121 тонна залота. Франция пополнила запас на 0,3 тонны, до 2437 тонн.

Турция сократила запас на 60 тонн, а Германия — на 2,5 тонны. В результате у них осталось 726,5 и 3356 тонн соответственно.

США сохранили запас золота на уровне 8133 тонны. Без изменений остались резервы у Италии (2452 тонны), Японии (846 тонн) и Великобритании (310 тонн).

У Саудовской Аравии золотой запас 323 тонны, у Южной Кореи 104,5 тонны, у Бразилии 130 тонн золота, у Индонезии — 79 тонн, у Аргентины — 62 тонны.

Единственная страна "Большой двадцатки", у которой запаса золота нет — Канада.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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