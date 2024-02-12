Издание Monitor рассказало, как инвестиции в золото помогли России

Недавно комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержал законопроект о конфискации российских активов. В случае принятия этого закона обеими палатами конгресса и последующего его подписания президентом Байденом, Соединённые Штаты приобретут право распоряжаться российскими финансовыми ресурсами по своему усмотрению.
Однако такой шаг неминуемо несёт за собой значительные риски для Вашингтона, отмечает африканское издание Monitor (выходит в Уганде, Кении, Танзании).
По мнению автора материала, решение о конфискации российских активов ослабит рынок казначейских облигаций США. Эти активы в основном представлены различными облигациями, которые США хотят вывести на рынок и использовать с целью обеспечения собственных нужд.
Однако если Вашингтон решит провести такую операцию, главным проигравшим будет сама Америка, а последствия могут быть непредсказуемыми, подчёркивается в материале Monitor.
Если США приступят к конфискации российских активов и будут использовать их для достижения своих геополитических целей, это может привести к тому, что ни один центральный банк в мире не захочет иметь дело с американскими казначейскими облигациями.
Это станет сигналом для стран о необходимости диверсификации своих резервов, они начнут заменять ценные бумаги Казначейства США на нейтральные активы, такие как золото, говорится в материале.
А вот России удалось сохранить значительную часть своих активов. Этому, в частности, способствовало решение перевести 25 процентов всех резервных активов в золото, которое теперь хранится на территории России. Это был ответ на геополитический риск, связанный с возможной зависимостью от американских казначейских облигаций.
Этот манёвр с золотом позволил властям Российской Федерации стабилизировать ситуацию. Наличие значительных запасов золота помогло удержать рубль от обвала и сделало западные санкции менее эффективными, говорится в материале Monitor.
В США и странах Евросоюза сейчас ведутся дискуссии относительно возможности конфискации замороженных российских активов. В ЕС, впрочем, не поддерживают конфискацию российских активов, поскольку считают, что это может иметь негативные экономические и юридические последствия.
Не поддержали в Евросоюзе и идею Бельгии использовать замороженные российские активы в качестве залога для помощи Украине, сообщало ранее агентство Reuters.
По мнению европейских чиновников, на которое ссылалось агентство, для ареста суверенных активов другого государства отсутствуют правовые основания. Помимо этого, в Евросоюзе полагают, что предложенная Бельгией мера грозит отказом инвесторов от евро.
Также проблемы могут возникнуть и у бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов.
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