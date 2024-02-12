Издание Monitor рассказало, как инвестиции в золото помогли России

Monitor: трюк России с золотом сработал

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержал законопроект о конфискации российских активов. В случае принятия этого закона обеими палатами конгресса и последующего его подписания президентом Байденом, Соединённые Штаты приобретут право распоряжаться российскими финансовыми ресурсами по своему усмотрению.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Однако такой шаг неминуемо несёт за собой значительные риски для Вашингтона, отмечает африканское издание Monitor (выходит в Уганде, Кении, Танзании).

По мнению автора материала, решение о конфискации российских активов ослабит рынок казначейских облигаций США. Эти активы в основном представлены различными облигациями, которые США хотят вывести на рынок и использовать с целью обеспечения собственных нужд.

Однако если Вашингтон решит провести такую операцию, главным проигравшим будет сама Америка, а последствия могут быть непредсказуемыми, подчёркивается в материале Monitor.

Если США приступят к конфискации российских активов и будут использовать их для достижения своих геополитических целей, это может привести к тому, что ни один центральный банк в мире не захочет иметь дело с американскими казначейскими облигациями.

Это станет сигналом для стран о необходимости диверсификации своих резервов, они начнут заменять ценные бумаги Казначейства США на нейтральные активы, такие как золото, говорится в материале.

А вот России удалось сохранить значительную часть своих активов. Этому, в частности, способствовало решение перевести 25 процентов всех резервных активов в золото, которое теперь хранится на территории России. Это был ответ на геополитический риск, связанный с возможной зависимостью от американских казначейских облигаций.

Этот манёвр с золотом позволил властям Российской Федерации стабилизировать ситуацию. Наличие значительных запасов золота помогло удержать рубль от обвала и сделало западные санкции менее эффективными, говорится в материале Monitor.

В США и странах Евросоюза сейчас ведутся дискуссии относительно возможности конфискации замороженных российских активов. В ЕС, впрочем, не поддерживают конфискацию российских активов, поскольку считают, что это может иметь негативные экономические и юридические последствия.

Не поддержали в Евросоюзе и идею Бельгии использовать замороженные российские активы в качестве залога для помощи Украине, сообщало ранее агентство Reuters.

По мнению европейских чиновников, на которое ссылалось агентство, для ареста суверенных активов другого государства отсутствуют правовые основания. Помимо этого, в Евросоюзе полагают, что предложенная Бельгией мера грозит отказом инвесторов от евро.

Также проблемы могут возникнуть и у бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов.