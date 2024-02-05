В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году центральные банки по всему миру приобрели значительные объёмы золота. В этом контексте выделяется активность Китая, чей золотой запас увеличился на 225 тонн за год, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Его авторы отмечают, что Россия активно участвовала в "золотой лихорадке", увеличивая свои запасы драгоценных металлов.

В результате золотой запас страны достиг рекордных 2,36 тысячи тонн. И таким образом, по этому показателю Россия находится на пятом месте, уступая лишь США, Германии, Италии и Франции.

Однако несколько лет назад золотой запас России был менее внушителен.

По мнению автором материала, нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России. Ранее Российская Федерация относилась к золоту достаточно спокойно, предпочитая инвестировать в американские ценные бумаги.

Однако несколько лет назад произошел резкий поворот. Центральный банк России провел масштабную распродажу американских облигаций и приобрел огромное количество золотых слитков на вырученные средства, утверждают авторы материала. Тогда это решение мало кто понял, но сегодня многие страны пытаются повторить этот ход.

Это связано с острой деградацией отношений России и США. Стратегия перевода активов в золото оказалась чрезвычайно успешной. Несмотря на введение американским правительством различных ограничений, российское золото остаётся для него недоступным.

В настоящее время, когда Вашингтон активно применяет санкции, многие страны следуют примеру России. В частности, Китай не только приобретает драгоценные металлы, но и избавляется от американских государственных облигаций.

Отметим, что подобные материалы встречаются не только на китайских интернет-платформах, но и в западной прессе. Но в значительной степени интерес этот обусловлен не только инвестициям в драгоценные металлы.

Многих аналитиков интересует российский опыт избавления от американских государственных облигаций. Стоит напомнить, что ещё десять лет назад Россия владела такими ценными бумагами на сумму более ста миллиардов долларов.

Однако постепенно стала избавляться от них, как только Вашингтон начал вводить санкции против нашей страны. И объём этих вложений ныне оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Можно только предполагать, что было бы, если б Россия вовремя не избавилась от американских ценных бумаг. Впрочем, тут и предполагать особо нечего — достаточно вспомнить про замороженные активы российского Центробанка в западных банках.