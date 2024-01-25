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Антон Куликов
На Западе опять ищут причины, почему Россия выстояла под беспрецедентными санкциями

"Москва проявила выдающуся ловкость": на Западе поняли, как Россия выстояла под санкционными ударами

2:36
Экономика

Становится очевидным, что Россия выходит победителем из санкционного противостояния, отмечает бельгийское издание Modern Diplomacy.

"Москва проявила выдающуся ловкость": на Западе поняли, как Россия выстояла под санкционными ударами
Фото: by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Москва проявила выдающуюся ловкость, эффективно используя собственные ресурсы — золото, зерно, нефть — и укрепив дипломатические связи с другими странами.

Вместо крушения российская экономика демонстрирует рост, что подтверждается увеличением ВВП на 5,5% в третьем квартале 2023 года.

Запад вынужден признать, что санкции не оказали ожидаемого воздействия. Парадоксально, экономическая ситуация в США и Евросоюзе хуже, чем в России. И это несмотря на то, что в её отношении был применён самый масштабный пакет санкций со времён Второй мировой войны, говорится в материале.

По мнению издания, это обусловлено творческим подходом, который Москва применила в борьбе с негативными последствиями санкций.

Россия заручилась поддержкой, таких как Иран, Турция, Китай, КНДР и Киргизия, для обеспечения транзита высокотехнологичных товаров, включая микрочипы.

Заметим, не очень понятно, каким образом в этом перечне оказались Иран и КНДР. Сотрудничество с этими странами один из приоритетов для России, но в других сферах.

В материале Modern Diplomacy отмечается также, что Россия остаётся крупнейшим экспортером пшеницы и алмазов, на экспорт которых санкции оказывают минимальное влияние.

После заморозки 300 миллиардов долларов резервов российского ЦБ странами Запада, Россия перешла к привязке рубля к золоту. Это, в сочетании с обширными запасами драгоценных металлов и производственными мощностями, предоставило Москве возможность перенацеливать свои торговые потоки энергоресурсов с Европы на Восток.

В настоящее время 90% экспорта сырой нефти направляется в Китай и Индию, в то время как доля поставок в Европу сократилась с 40% до четырёх-пяти процентов.

В материале также отмечается, что для обхода санкций в сфере судоходства и страхования Россия создала обширный "теневой флот" нефтяных танкеров путём покупки и аренды сотен судов, не подпадающих под действие санкций.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в настоящее время Россия экспортирует 7,5 миллионов баррелей нефти в день, что почти не уступает объёму экспорта Саудовской Аравии.

С которой, опять-таки заметим, действует соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Так что и здесь нечему особо удивляться.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы европа
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