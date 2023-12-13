Школа бильярда как бизнес: опыт Ярослава Гладского

11:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Популяризатор бильярда и основатель одной из крупнейших школ бильярда в России рассказал, как построить гибкий бизнес и обучать консервативному виду спорта с опорой на технологии.

Фото: Фото из личного архива Ярослава Гладского

В последние годы российский бильярд находится на подъеме, отмечают сами игроки: в стране регулярно проводятся соревнования разного уровня, в городах открываются клубы. Способствует появлению в России школ бильярда. Популяризатор этого вида спорта Ярослав Гладский, основатель Московской Академии Бильярда, начинал бизнес с одного случайного ученика, но за несколько лет превратил свою бильярдную школу в международный бренд — его обучающий YouTube-канал смотрят более 20 миллионов человек в России и за рубежом. Опытом построения успешного бизнеса, у которого нет границ для развития, стратегиями продвижения и принципами инновационной технологической интеграции Ярослав Гладский теперь делится в крупных научных изданиях.

Эффектный выход

По данным маркетинговых исследований, пятнадцать лет назад доля бильярдных столов на тысячу жителей в России была в десятки раз ниже, чем в США или Европе. Одна из причин — отсутствие популяризации. Сейчас отечественный рынок бильярда по-прежнему отстает от зарубежного, хотя ситуация постепенно меняется. Стимулом к развитию этого вида спорта во много послужили современные технологии, которые в числе первых в России для популяризации бильярда как интеллектуальной игры для всех начал использовать Ярослав Гладский, основатель Московской Академии Бильярда. Для создания интернет-видеоканала с качественным обучающим контентом он собрал команду профессионалов — в 2021 году Академия, которая к тому времени существовала чуть больше трех лет, расширила свое влияние: всего за 8 месяцев ее YouTube-канал стал самым крупным на территории России и СНГ, собрав больше подписчиков, чем те, которые уже работали годами. Ярославу Гладскому удалось создать не просто интернет-каталог обучающих видео и развлекательного контента, а полноценную площадку для общения и обмена опытом начинающих и опытных бильярдистов, где можно узнать, например, как повторить легендарный удар Лемана, и почему он не описан в книге об искусстве бильярда самого выдающегося игрока и писателя конца 19 века.

"Формирование бильярдного сообщества, как и корпоративной культуры внутри школы, — важные составляющие построения и развития бизнеса и его бренда, которые помогают формировать и поддерживать устойчивую репутацию учебного заведения. Единая форма для тренеров, которую мы используем в Академии — это тоже часть работы над репутацией. Это непрерывный и разноплановый процесс, который включает в том числе антикризисное управление”, — говорит Ярослав Гладский.

По словам бизнесмена, репутационные риски неизбежны в любом деле, но умение решать негативные ситуации с клиентами, открытость и честность помогают выстраивать с ними долгосрочные отношения и способствуют развитию бизнеса. Сейчас у канала Академии — "Серебряная кнопка” YouTube, более 177 тысяч подписчиков, а количество просмотров отдельных видео превышает миллион. Возможность онлайн-обучения позволила Московской академии бильярда набрать учеников далеко за пределами столицы: более 90 % пользователей видеоуроков и курсов — жители разных регионов России и других стран.

"Онлайн присутствие значительно расширяет аудиторию и решает сразу две важных задачи: рост числа учеников и популяризация бильярда. — объясняет необходимость работы в онлайне создатель Московской Академии Бильярда. — И то, и другое вместе помогает развивать спорт в целом и повышать уровень спортсменов в стране”.

Эффективное управление цифровым присутствием Академии способствовало приросту учеников и в оффлайне: более тысячи человек прошли обучение только за последние полтора года, и еще около тысячи — учились и продолжают учиться онлайн.

По науке

Бильярд считается одним из самых консервативных видов спорта наряду с шахматами. Правила и суть игры меняются крайне редко, но на месте не стоит среда, в которой она существует. И для успешного развития бизнеса важно адаптироваться к меняющимся условиям и следить за появляющимися тенденциями. Именно поэтому решение Ярослава Гладского открыть онлайн-школу для игры, обучение которой, казалось бы, невозможно без личного присутствия учителя, стало результативным.

"Современный потребитель отличается от того, который был еще лет десять назад. Особенно молодая аудитория, подкованная технически. Эти люди хотят не просто учиться, а делать это когда удобно, где удобно и при этом ощущать принадлежность к сообществу. Бильярдным школам подобные сдвиги в ожиданиях клиентов важно отслеживать и реагировать на них, чтобы оставаться конкурентными”, — говорит руководитель Московской Академии Бильярда.

Эти и другие нюансы управления и развития Академии Ярослав Гладский раскрыл в научной статье "Особенности управления школой бильярда в условиях конкуренции”, опубликованной в этом году в научно-практическом журнале "Путеводитель предпринимателя”, входящем в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобре РФ. Открыть и выстроить бизнес, который занял лидирующие позиции на рынке России и СНГ ему самому помогло экономическое образование — Ярослав Гладский успешно закончил бакалавриат в Высшей Школе Экономики и магистратуру МГУ в Москве. Научные работы, основанные на исследовании рынка и собственном опыте, бизнесмен написал, чтобы помочь преподавателям бильярда, предпринимателям и другим участникам индустрии спорта, заинтересованным в его развитии. По мнению Ярослава, уровень спорта в стране будет расти быстрее, если одновременно с самой игрой популяризировать бизнес и открывать новые школы, где освоить интеллектуальную игру смогут больше людей. Буквально пошаговую инструкцию предприниматель дал в статье "Бильярдная школа как бизнес: основные шаги к успешному старту”, которую опубликовал ведущий рецензируемый международный печатный научный журнал по экономике из перечня ВАК "Экономика и предпринимательство”.

Результативные решения

В бильярде очень высока роль тренера. Некоторые спортсмены утверждают, что хороший учитель — это залог стопроцентного успеха, поскольку именно он ставит технику, мотивирует и учит побеждать. Ярослав Гладский тонкостям игры в бильярд учился на профессиональном уровне все детство: тренировки проходили почти ежедневно по 4-5 часов. Подросток участвовал в крупных соревнованиях, побеждал, в итоге уже в 13 лет стал кандидатом в мастера спорта.

"Одним из моих главных учителей стал Георгий Митасов, первый в истории отечественного бильярда заслуженный тренер России. Благодаря занятиям с ним я понял важность систематических тренировок. А позже — какое большое значение имеет педагогический подход и психологическая подготовка”, — вспоминает Ярослав Гладский.

Этим аспектам основатель школы уделяет большое внимание во всех научных статьях, подчеркивая, что для наилучшего результата при общей системности преподавания к каждому клиенту нужно искать индивидуальный подход.

Первый ученик у талантливого бильярдиста появился после университета буквально случайно: знакомая попросила научить играть сына. Ярослав начал штудировать существующие методики преподавания. Учеников тем временем стало больше — так появилась Московская Академия Бильярда, в которой все функции команды выполнял один человек. Основатель школы был главным тренером, занимался маркетингом, вел бухгалтерию и начал разрабатывать собственные методики обучения бильярду.

"Во время локдауна коронавируса в 2020 году возможности тренировать не было, поэтому я занимался написанием обучающих программ — "Цикл уроков для начинающих бильярдистов" на 80 страниц. Это большая программа, на которой сейчас строятся практически все наши тренировки, и тренеры ведут занятия именно по этой программе”, — рассказывает основатель Академии.

Сейчас в школе 15 тренеров — среди них профессиональные спортсмены и победители соревнований. Школа предоставляет дифференцированные тарифы на работу с инструкторами и авторские программы обучения разного уровня сложности, разработанные Ярославом Гладским за годы тренировок: в частности, программа тренировок по "Московской пирамиде”, по "Свободной пирамиде” и другие, — они позволяют комфортно и эффективно обучаться ученикам независимо от расстояния и навыков.

"Когда я увидел, что подавляющее большинство покупателей видеокурсов живут далеко от Москвы, решил создать отдельный продукт — тренировки онлайн. То есть человек включает камеру на том же смартфоне у себя в городе, а тренер — у себя в Москве сидит и смотрит, что ученик делает и дает правки и комментарии”, — объясняет предприниматель.

Продукт стал еще одним способом расширять сообщество игроков. Как и выездные тренировочные сборы, в формате туристической поездки, когда бильярдисты едут в другой город на несколько дней: проводят турниры, разбирают ошибки и совершают экскурсии по новым местам. Очередной такой сбор готовится в Казани. Ярослав убежден — чтобы обходить конкурентов, нужно постоянно поддерживать интерес клиентов, изобретая новые продукты, отвечающие ожиданиям аудитории.

Активнее заниматься разработкой новых программ и уроков, а также общей стратегией развития бизнеса основателю школы позволил расширенный тренерский штат, самый большой по сравнению с другими школами, и команда других специалистов. Всего в Академии сейчас работают 30 человек. И есть планы по расширению. Ярослав Гладский планирует открыть филиалы школы в Казахстане, поскольку каждый десятый ученик его онлайн-школы живет именно в этой стране. Популяризацию бильярда спортсмен и успешный предприниматель называет своей миссией.