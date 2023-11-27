Money: Россия получила хорошие новости, которые порядком озадачили ЕС

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения европейских санкций против России, поставки природного газа из РФ в страны Евросоюза упали до минимальных значений. Однако 23 ноября Россия получила радостные для неё новости, которые порядком озадачили Европу, отмечает издание Money.

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Речь о заявлении компании "Газпром" насчёт того, что поставки природного газа в Китай достигли исторического максимума на фоне растущего спроса.

Как отмечается в материале, Россия в настоящее время продаёт Китаю практически столько же газа, как в прежние годы Западной Европе.

Китайская национальная нефтяная корпорация 23 ноября запросила объёмы газа по маршруту "Сила Сибири-1", которые в очередной раз превысили контрактные обязательства "Газпрома". И это может стать отличным поводом для праздника в России, так как она нашла фактически равноценную замену европейскому газовому рынку, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Кроме того, ведутся переговоры о поставках до 50 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Сила Сибири-2". Но в данном случае контракт пока не заключён, а газопровод ещё надо построить.

По мнению автора материала, в Евросоюзе порядком озадачены происходящим. Поскольку с одной стороны, они отказываются от российского газа, с другой — Россия нашла на него покупателей.

"В условиях возвращения страха перед разделением мира на два блока и фрагментацией торговых отношений, всё более тесная близость Китая и России — главных врагов США и Запада — тревожит и вызывает интерес", — говорится в материале.

Контракт на ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского трубопроводного газа в Китай по Восточному маршруту ("Сила Сибири-1") в течение 30 лет "Газпром" и CNPC подписали в мае 2014 года. Запущен газопровод "Сила Сибири-1" был в декабре 2019 года.

В этом году по нему планировалось поставить 22 млрд кубометров газа. На проектную мощность газопровод должен выйти к 2025 году.

Также у "Газпрома" и CNPC есть окончательные договоренности по Дальневосточному маршруту ("Сила Сибири-3"). Договор на 25 лет предусматривает поставки десяти миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Начать работу этот маршрут должен самое позднее в 2027 году.