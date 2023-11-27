В Чехии объявили, что местные компании поставляют газ из России с октября

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Чешские компании начали поставки российского природного газа в Чехию с октября, сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в своем посте на *Facebook. По его словам, страна без труда обеспечена запасами газа на предстоящую зиму, несмотря на это, часть торговых компаний начала поставлять газ из России. По данным на конец октября, доля российского газа в общем объеме поставок на 2023 год составляет 1,2%.

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Ранее глава Минпромторга заявил, что Чехия не закупала газ у России в 2023 году, произведена диверсификация источников поставок. В настоящее время Чехию снабжает газом Норвегия, также осуществляется поставка сжиженного природного газа морским путем через западноевропейские порты.

Сикела подчеркнул, что поставки российского газа в Евросоюз не подпадают под санкции, так как некоторые страны пока не могут обойтись без него. Он также подчеркнул, что текущая ситуация ничего не меняет в отношении того, что страна полностью избавилась от зависимости от российского газа.

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