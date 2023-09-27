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Олег Володин

Юрист дал совет, "как не сесть за сбор грибов на 9 лет": сбор без умысла и больших масштабов

4:48
Экономика

За сбор и продажу краснокнижных грибов и растений можно получить многомиллионный штраф и срок до 9 лет — теперь "тихая охота" на особо ценные краснокнижные экземпляры регламентируется новой статьей УК.

Юрист дал совет, "как не сесть за сбор грибов на 9 лет": сбор без умысла и больших масштабов
Фото: https://vsegda-pomnim.com/

Статья о "сроке за грибы и растения из Красной книги" вступит в силу 12 октября — но соцсети уже "взорвались" паническими новостями и обсуждениями того, как Росгвардия и полиция чуть ли не с вертолётов будет выслеживать грибников и романтические парочки с букетом полевых ландышей и колокольчиков.

Конечно же, обычным грибникам и собирающим "цветочек на веночек" ничего не грозит — юристы заявляют, что их вообще привлекать не будут, штрафовать и сажать — тем более.

"Кто не верит — вспомните неделю ахов-страхов и новостей "россиян будут сажать за березовый сок", "россиян будут штрафовать за ромашки, одуванчики и прочие сорняки на дачах", - пишут блогеры.

"Даже народные стишки-пирожки были "Я в весеннем лесу пил березовый сок — ну а после был суд, а потом уже срок. Отсидел. Думал — все! Но сложилось иначе — дрон Росгвардии снял одуванчик на даче". И что, посадили кого-то?", — смеются в проекте "Мэйдэй".

Как объяснил Pravda. Ru юрист с 24-летним стажем, руководитель адвокатской конторы Сергей Васильев, "до нынешнего года в законодательстве РФ были нормы в отношении редких животных и водных обитателей — нельзя было убивать крабов, тигров, архаров, дельфинов, и т. д. — а в отношении грибов и растений такого закона не было. Теперь — есть".

По его словам, грибники, случайно срезавшие один-два краснокнижных гриба, входящие в перечень особо ценных, не будут привлекаться, дело об административном правонарушении, скорее всего, "не будет возбуждаться".

Почему?

Так как "их действия малозначительны и не образуют состава преступления, не несут угрозы обществу". Поэтому, как считает специалист, заголовки "срок за грибок" хороши для хайпа — но не отражают сути закона. "Как не сесть за сбор грибов на 9 лет? Не собирать их много и умышленно, вот мой совет", - сказал он.

Юрист дал пояснения к пунктам закона — что именно будет наказываться.

  • Есть пункт "умышленные уничтожение или повреждение до степени прекращения роста особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу". Речь о том, что человек выкосил поляну, выжег поле, привез артель собирателей, перекопал краснокнижную опушку, и т. д.
  • Есть пункт "незаконные добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких растений и грибов". Как все понимают, речь о "промышленном" или массовом сборе, устроение склада, перевозка "тачками и пачками", фурами, продажа — не у дороги бабушкой, а в крупных количествах, сотнями килограммов.
  • Наказуемы "незаконные приобретение или продажа особо ценных растений и грибов с использованием СМИ или Интернет". Тут всё понятно — ответственность наступает, если краснокнижные (особо редкие!) грибы и растения собраны для продажи, которую рекламируют в СМИ или ведется торговля через всякие доски объявлений, чаты, маркетплейсы. Всё как с "рогами марала" или осетром, ничего нового.
  • Читаем, что "отягчающим обстоятельством являются использование служебного положения; публичная демонстрация в СМИ или Интернет; совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Если чиновник, егерь, лесник и т. п. устроят бизнес на сборе краснокнижных экземпляров, уничтожат подлесок для строительства бани, и т. д — равно как и если кто-то организует фирму, артель для сбора именно краснокнижных грибов, за это — уголовное наказание. Если кто-то пиарит свой склад-магазин краснокнижных грибов-растений на Ютубе - тоже.

Адвокат добавил, что на данный момент закон еще не вступил в силу и, конечно же, "правоприменительной практики нет", равно как нет еще и разъяснений (которыми пользуются судьи, адвокаты, следователи) от Верховного Суда.

Кроме того, профессионалам "тихой охоты" (сбора грибов) юрист посоветовал изучить официальный "Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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