За сбор и продажу краснокнижных грибов и растений можно получить многомиллионный штраф и срок до 9 лет — теперь "тихая охота" на особо ценные краснокнижные экземпляры регламентируется новой статьей УК.
Статья о "сроке за грибы и растения из Красной книги" вступит в силу 12 октября — но соцсети уже "взорвались" паническими новостями и обсуждениями того, как Росгвардия и полиция чуть ли не с вертолётов будет выслеживать грибников и романтические парочки с букетом полевых ландышей и колокольчиков.
Конечно же, обычным грибникам и собирающим "цветочек на веночек" ничего не грозит — юристы заявляют, что их вообще привлекать не будут, штрафовать и сажать — тем более.
"Кто не верит — вспомните неделю ахов-страхов и новостей "россиян будут сажать за березовый сок", "россиян будут штрафовать за ромашки, одуванчики и прочие сорняки на дачах", - пишут блогеры.
"Даже народные стишки-пирожки были "Я в весеннем лесу пил березовый сок — ну а после был суд, а потом уже срок. Отсидел. Думал — все! Но сложилось иначе — дрон Росгвардии снял одуванчик на даче". И что, посадили кого-то?", — смеются в проекте "Мэйдэй".
Как объяснил Pravda. Ru юрист с 24-летним стажем, руководитель адвокатской конторы Сергей Васильев, "до нынешнего года в законодательстве РФ были нормы в отношении редких животных и водных обитателей — нельзя было убивать крабов, тигров, архаров, дельфинов, и т. д. — а в отношении грибов и растений такого закона не было. Теперь — есть".
По его словам, грибники, случайно срезавшие один-два краснокнижных гриба, входящие в перечень особо ценных, не будут привлекаться, дело об административном правонарушении, скорее всего, "не будет возбуждаться".
Почему?
Так как "их действия малозначительны и не образуют состава преступления, не несут угрозы обществу". Поэтому, как считает специалист, заголовки "срок за грибок" хороши для хайпа — но не отражают сути закона. "Как не сесть за сбор грибов на 9 лет? Не собирать их много и умышленно, вот мой совет", - сказал он.
Юрист дал пояснения к пунктам закона — что именно будет наказываться.
Адвокат добавил, что на данный момент закон еще не вступил в силу и, конечно же, "правоприменительной практики нет", равно как нет еще и разъяснений (которыми пользуются судьи, адвокаты, следователи) от Верховного Суда.
Кроме того, профессионалам "тихой охоты" (сбора грибов) юрист посоветовал изучить официальный "Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации".
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