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Антон Куликов

В Германии останавливают производство удобрений. И опять "виновата" Россия

2:41
Экономика

Немецкие компании, которые производят удобрения, останавливают работу. Производство становится нерентабельным, сообщает издание Bild. И да, в этом тоже "виновата" Россия.

В Германии останавливают производство удобрений. И опять "виновата" Россия
Фото: "Nitrogen Fertilizer" by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

Производство удобрений требует большого количества природного газа. И понятно, что чем он дешевле, тем более выгодно производство. Но поставки дешёвого газа из России прекращены.

В результате цена на газ для промышленных предприятий в Германии выросла на 40 процентов. А стоимость произведённой продукции в некоторых случаях возросла до 150 процентов.

Пока газоёмкое производство азотных и аммиачных удобрений постепенно становится нерентабельным в Германии, импорт российских удобрений в Евросоюз растёт высокими темпами: в прошлом году он увеличился в пять раз. Это объясняется тем, что цена газа составляет четыре пятых всех затрат на производство аммиака.

"Вся промышленность по производству удобрений в Германии работает с большими убытками. Если Германия не хочет финансировать Россию, и поэтому отказывается от российского газа, то возникает вопрос, почему импорт российского газа в виде мочевины и аммиака в Германию в последние месяцы смог вырасти?" — задаётся вопросом министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце.

Химический гигант BASF ранее уже объявил о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене, теперь под вопросом деятельность ещё одного предприятия — азотного завода SKW Piesteritz.

Таким образом санкционная политика ЕС поставила под угрозу целую отрасль. При этом России, которая вышла из зерновой сделки в середине прошлого месяца, всё равно разрешено поставлять удобрения в Германию и другие европейские страны.

"Немецкие и европейские производственные площадки будут вынуждены закрыться или, по крайней мере, значительно сократить производство, поскольку России будет позволено беспрепятственно наводнять рынок дешёвыми удобрениями", — заявил Шульце.

Так а что же немецкие фермеры, разве они не готовы поддержать отечественного производителя? По таким ценам не готовы, предпочитают покупать российские удобрения.

И похоже, единственное, до чего могут додуматься европейские чиновники — это запретить поставки удобрений из России. На цены в той же Германии это никак не повлияет, газ-то от этого дешевле не станет. Но зато фермеры вынуждены будут перейти на более дорогие удобрения.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы германия
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