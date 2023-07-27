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Олег Артюков

Саудиты готовят США очередной неприятный сюрприз

2:29
Экономика

Саудовская Аравия может преподнести Соединённым Штатам ещё один сюрприз — и весьма неприятный. Власти королевства с большой долей вероятности собираются продлить сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки, говорится в материале агентства Bloomberg.

Саудиты готовят США очередной неприятный сюрприз
Фото: communalnews.com

Агентство провело опрос среди экспертов и 15 из 22 аналитиков заявили, что прогнозируют на ближайшие два месяца продолжение сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии. Впрочем, шестеро настроены более оптимистично, они полагают, что королевство постепенно начнёт увеличивать поставки — от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки.

При этом сокращая добычу нефти Саудовская Аравия способствует повышению цен на этот энергоресурс.

Ранее в июле Эр-Рияд уже провёл дополнительное сокращение добычи. Это помимо того, которое было проведено в рамках сотрудничества ОПЕК+.

За прошлую неделю на Лондонской сырьевой бирже цены на нефть выросли примерно на 12 процентов и укрепились выше отметки в 83 доллара за баррель. Это произошло на фоне восстановления мирового потребления сырья и из-за введённого странами-экспортерами предложения на мировых рынках в рамках договоренностей ОПЕК+.

Так почему же это "сюрприз" для США? Дело в том, что Вашингтон заинтересован в увеличении поставок нефти. Разумеется, не из альтруизма — цены на нефть влияют на цены на американских АЗС. А стало быть, на кошельки американских избирателей.

Кроме того, чтобы не допустить слишком большого роста цен, американские власти вынуждены использовать стратегические запасы нефти. Особенно актуально это было в прошлом году, когда провалились попытки администрации Джо Байдена уговорить саудитов не сокращать добычу нефти.

Однако заинтересованность властей США в снижении цен на нефть очевидным образом противоречит интересам нефтедобывающих государств, Саудовская Аравия не исключение.

По данным Bloomberg Economics, даже на уровне выше 80 долларов за баррель цены на нефть для Саудовской Аравии всё ещё являются низкими, поскольку королевству для финансирования его амбициозных планов необходимо формировать бюджет, основываясь на нефтяных котировках выше ста долларов за баррель.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть саудовская аравия
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