WSJ признала победу России над потолком цен на нефть

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американское издание The Wall Street Journal полагает, что Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках. По данным компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media, цена на сорт нефти Urals превысила 60 долларов за баррель впервые с начала действия санкций Запада.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

По данным российского Минфина, средняя цена на флагманский сорт российской нефти с 15 июня по 14 июля составила 58,03 доллара за баррель при при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 76,05 доллара за баррель; таким образом, скидка на российскую нефть за этот период составила 18,02 доллара за баррель.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, чтобы экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, России нужно расширять флот собственных танкеров.

"Если в ответ на превышение лимита мы увидим жёсткую реакцию западных регуляторов, то, скорее всего, большинство перевозчиков и покупателей не станут рисковать и будут искать либо других поставщиков, либо обходные пути… Другой способ для России продавать нефть выше ценового потолка — расширять флот собственных танкеров", — цитирует эксперта РИА "Новости".

Напомним, в декабре прошлого года страны Группы семи, Евросоюз и Австралия установили так называемый потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём — не выше 60 долларов за баррель. Позднее потолок цен был установлен и на нефтепродукты, производимые в России бензин и дизель (не дороже ста долларов за баррель) и мазут (45 долларов за баррель).

Россия, разумеется, эти ценовые ограничения не признаёт. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, отечественным компаниям запрещено поставлять нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают ограничение цены.

Разумеется, отрицать, что санкции Запада ни на что не влияют, было бы странно. В России предприняли ряд мер, чтобы нивелировать негативный эффект от потолка цен.

В частности, увеличивается танкерный флот, который не зависит от западных компаний. Кроме того, действует сокращение добычи нефти — как временная мера. Также российские компании значительно нарастили поставки в страны, которые не поддерживают западные санкции. Речь, прежде всего, о Китае и Индии.

На Западе некоторые политики и чиновники порой пытаются высказать неодобрение относительно того, что индийские компании существенно нарастили экспорт российских энергоресурсов. Однако в Нью-Дели эти претензии категорически отвергают, подчёркивая, что компании страны интересует не происхождение нефти, а её цена. И покупать энергоресурсы они будут там, где это выгодно.