В США собираются запретить поставки нефти Китаю

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские сенаторы одобрили поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Поправка предусматривает запрет на продажу нефти Китаю. Речь идёт о продажах из американского стратегического резерва.

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Поправку ранее представили сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джо Манчин (демократ от штата Западная Вирджиния). Предложение поддержали 85 сенаторов, 14 законодателей высказались против.

Поправка предусматривает введение "запрета для Министерства энергетики США на продажу нефтепродуктов (к примеру сырой нефти) из стратегического резерва (США) какой-либо структуре, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием Коммунистической партии Китая", сообщает ТАСС.

Американский стратегический нефтяной запас в настоящее время хранится в четырёх хранилищах в штатах Техас и Луизиана. В общей сложности это около 348,62 млн баррелей нефти.

Общая разрешённая ёмкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

Американское правительство периодически использует запасы нефти, чтобы избежать слишком большого роста цен на топливо. В частности, к такому методу удержания цен на заправках прибегала в прошлом году администрация Джо Байдена. За что её очень критиковали республиканцы.

Что касается нынешнего запрета, то он скорее символический. У Китая есть, где покупать нефть. Сейчас, например, на первом месте по поставкам наша страна. А России запретить поставлять нефть Китаю американские сенаторы не в состоянии.

Вообще же, Соединённые Штаты постоянно вводят ограничения против Китайской народной республики. Но в основном против высокотехнологичных отраслей промышленности Китая.