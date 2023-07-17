РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии

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Индия и Китай в настоящее время составляют почти 80% российского экспорта нефтепродуктов. Азиатский рынок стал ключевым для Москвы уже давно. Однако дисконт для Нью-Дели был сокращён в семь раз. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: profile.ru

В прошлом году с западного на восточный рынок было отправлено около 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Часть этого сырья перепродали в Европейском союзе. Москва укрепила свои позиции на рынке Индии. Резкое увеличение закупок российских нефтеперерабатывающих заводов данной страной привело к повышению цен.

"В подобных условиях давать большие скидки отечественным поставщикам нет никакого резона: если индийские предприятия не станут покупать, это сделают другие потребители — в первую очередь, китайские", — прокомментировал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Эксперты отмечают, что антироссийские санкции практически не повлияли на экспорт нефтепродуктов в Азию. При этом нет оснований для беспокойства о сокращении поставок сырья.