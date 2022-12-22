"Двойственный" газовый союз: Узбекистан и Казахстан без России?

Узбекистан и Казахстан намерены активно продвигать совместные проекты в сфере энергетики. Это один из результатов переговоров президентов этих стран Шавката Мирзиёева и Касым Жомарта-Токаева.

Президент Казахстана находится в Узбекистане с государственным визитом. Особое внимание в ходе переговоров было уделено продвижению проектов кооперации двух стран. В частности, дан старт проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других.

"Важным направлением обозначена энергетика. Главы государств условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа", — говорится в релизе пресс-службы президента Узбекистана.

Уже появились трактовки этого сообщения в том смысле, что Узбекистан и Казахстан не хотят вступать в предложенный Россией газовый союз. Но одновременно они не отказываются от сотрудничества друг с другом. Насколько обоснованны такие рассуждения?

Напомним, в конце ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о том, что президент России Владимир Путин предложил создать трехсторонний союз в газовой сфере в составе России, Казахстана и Узбекистана. Тогда Токаев сказал, что этот вопрос требует обсуждения "без какой-либо драматизации".

Спустя некоторое время эту идею прокомментировал вице-премьер энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов: "Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет".

А ещё позднее заместитель министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что подобный союз ещё рано обсуждать, потому что "пока это некая идея".

"Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций. В то же время мы сами не поддерживаем санкции как метод решения международных проблем", — сказал Василенко.

Но говорить о том, что идея союза отвергнута, явно преждевременно. Во-первых, Россия заинтересована в развитии маршрутов поставок газа через территории этих стран. Во-вторых, согласно прогнозам, и Казахстан, и Узбекистан к 2025 году могут столкнуться с дефицитом газа. Сейчас добываемый в этих странах газ целиком идёт на внутреннее потребление. Хотя ранее тот же Узбекистан поставлял некоторую часть добываемого газа в Китай.

Очевидно, что формирование подобного альянса дело не самое простое. Однако не стоит спешить с выводами о том, что от реализации этой идеи якобы отказались. В общем-то, и времени прошло совсем мало с той поры, как она была предложена.

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