Sohu: Россия моментально дала мощный ответ на новые санкции ЕС

На минувшей неделе Евросоюз объявил о новом, девятом, пакете антироссийских санкций. Однако эти ограничительные меры сложно назвать какой-то серьёзной проблемой для России, считают аналитики китайского издания Sohu.

Напомним, в санкционный список, предполагающий запрет европейским компаниям и гражданам вести дела с его фигурантами и заморозку возможных европейских активов участников перечня, попали около 200 человек и организаций.

В частности, под санкции Евросоюза попали ВГТРК, Национальная медиа группа, АНО "ТВ-новости", ряд российских оборонно-промышленных предприятий (КБ "Точмаш", автомобильный завод "Урал", Воткинский завод, Казанский оптико-механический завод и т. д.), два банка — Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк, политические партии КПРФ, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия".

"Как только было объявлено о новых санкциях, Россия фактически моментально дала мощный ответ. Он оказался куда сильнее, чем прежде", — говорится в материале китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

По мнению авторов Sohu, фактически сразу после объявления о санкциях страны Запада получили плохие новости. Стало известно о достаточно сильном ударе России по украинской инфраструктуре. Были поражены объекты военного управления, военно-промышленного комплекса, энергетики Украины.

Но на этом плохие новости для Евросоюза не закончились. Флот России провел масштабные военные учения на Балтике. В маневрах были задействованы корабли, авиация и береговые силы. Если вспомнить о том, насколько неудобна Калининградская область для НАТО в стратегическом плане, то с большой долей вероятности действия РФ заставили вздрогнуть страны, которые совсем недавно проголосовали за очередные антироссийские санкции, подчёркивается в материале Sohu.

"EC сильно рискует, играя в подобные игры с Россией", — говорится в материале издания.

Отмечается, что Европа вписалась в заведомо проигрышную для себя игру. Страны Евросоюза уже переживают острейший энергетический кризис, а дальнейшие поставки оружия и материальной помощи Украине ещё сильнее их разоряют. В этой связи в интересах Брюсселя поспособствовать урегулированию украинского кризиса, а также восстановлению своих отношений с Россией.

Напомним, ранее агентство Bloomderg подсчитало, что страны Евросоюза потратили около триллиона долларов на поддержку потребителей и компаний после начала энергетического кризиса и сокращения поставок энергоресурсов из России.

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