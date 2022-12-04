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20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Европе придётся жить без российской нефти

Экономика

На следующей неделе вступает в силу так называемый "потолок", ограничивающий цены на поставки в страны Евросоюза российской нефти. После долгих споров лоббистам удалось-таки прогнуть пытавшихся сомневаться в необходимости этой меры руководителей отдельных стран. А заодно и "пропихнуть" европейское эмбарго на поставки российской нефти. Оно тоже вступит в силу на следующей неделе.

Европе придётся жить без российской нефти

Одним их первых на это решение "западных партнёров" отреагировал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. На своей странице в Twitter* он написал, что теперь Европа больше не будет получать российскую нефть:

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие ограничение цен, враждебное рынку. Вскоре ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что Россия не примет ограничение цен на нефть:

"К такому ограничению были сделаны определенные приготовления. Мы не примем это ограничение. Как будет организована работа, мы сообщим после анализа, который будет проведен в ближайшее время".

Одной стране ЕС удалось отстоять свои интересы

Одной из немногих стран ЕС, пытающихся остановить "украинобесие" брюссельских чиновников, которые в своей русофобской ослеплённости, кажется, готовы пожертвовать собственными народами, всё время, пока шли дебаты по поводу потолка цен на российскую нефть, оставалась Венгрия. И ей-таки удалось сделать почти невозможное:

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", — заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

С чем Венгрию можно совершенно искренне поздравить.

"Баба Яга против"

Главный же виновник того, что Европа рискнула остаться без российской нефти, — Киев недоволен. Президент Украины уже заявил, что установленный ЕС потолок цен на нефть "вполне комфортен для бюджета государства-террориста" (это он Россию так называет, если вдруг кто не знает).

"Россия заработает сто миллиардов долларов в год при установленном на Западе потолке цен на нефть. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть — $60 вместо, например, 30, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около $100 млрд", — подсчитал (это он умеет — деньги считать) Владимир Зеленский.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • 2 декабря Европейский Союз наконец согласовал ограничение цен на российскую нефть в размере $60 за баррель с механизмом пересмотра.
  • Ограничение цен рассматривается европейскими странами как инструмент ослабления экономического потенциала России, чтобы "затруднить финансирование военной операции на Украине".
  • Ограничение запрещает западным компаниям страховать или финансировать суда, перевозящие российскую нефть, если только груз не будет приобретен по искусственному уровню цен или ниже этого.
  • Ожидается, что соглашение вступит в силу 5 декабря или "очень скоро после этого".

Согласованный потолок цен подвергся критике как с российской, так и с украинской стороны. Однако корни недовольства были совершенно иного рода:

  • российские официальные лица обвинили ЕС в нарушении принципов свободной рыночной экономики и предупредили, что нефть не будет поставляться по заниженной цене;
  • глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что стоит установить потолок на уровне $30 за баррель, чтобы "быстрее разрушить экономику противника".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Темы венгрия украина дмитрий песков
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