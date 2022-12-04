Европе придётся жить без российской нефти

На следующей неделе вступает в силу так называемый "потолок", ограничивающий цены на поставки в страны Евросоюза российской нефти. После долгих споров лоббистам удалось-таки прогнуть пытавшихся сомневаться в необходимости этой меры руководителей отдельных стран. А заодно и "пропихнуть" европейское эмбарго на поставки российской нефти. Оно тоже вступит в силу на следующей неделе.

Одним их первых на это решение "западных партнёров" отреагировал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. На своей странице в Twitter* он написал, что теперь Европа больше не будет получать российскую нефть:

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие ограничение цен, враждебное рынку. Вскоре ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что Россия не примет ограничение цен на нефть:

"К такому ограничению были сделаны определенные приготовления. Мы не примем это ограничение. Как будет организована работа, мы сообщим после анализа, который будет проведен в ближайшее время".

Одной стране ЕС удалось отстоять свои интересы

Одной из немногих стран ЕС, пытающихся остановить "украинобесие" брюссельских чиновников, которые в своей русофобской ослеплённости, кажется, готовы пожертвовать собственными народами, всё время, пока шли дебаты по поводу потолка цен на российскую нефть, оставалась Венгрия. И ей-таки удалось сделать почти невозможное:

"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", — заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

С чем Венгрию можно совершенно искренне поздравить.

"Баба Яга против"

Главный же виновник того, что Европа рискнула остаться без российской нефти, — Киев недоволен. Президент Украины уже заявил, что установленный ЕС потолок цен на нефть "вполне комфортен для бюджета государства-террориста" (это он Россию так называет, если вдруг кто не знает).

"Россия заработает сто миллиардов долларов в год при установленном на Западе потолке цен на нефть. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть — $60 вместо, например, 30, о которых говорили Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около $100 млрд", — подсчитал (это он умеет — деньги считать) Владимир Зеленский.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

2 декабря Европейский Союз наконец согласовал ограничение цен на российскую нефть в размере $60 за баррель с механизмом пересмотра.

Ограничение цен рассматривается европейскими странами как инструмент ослабления экономического потенциала России, чтобы "затруднить финансирование военной операции на Украине".

Ограничение запрещает западным компаниям страховать или финансировать суда, перевозящие российскую нефть, если только груз не будет приобретен по искусственному уровню цен или ниже этого.

Ожидается, что соглашение вступит в силу 5 декабря или "очень скоро после этого".

Согласованный потолок цен подвергся критике как с российской, так и с украинской стороны. Однако корни недовольства были совершенно иного рода:

российские официальные лица обвинили ЕС в нарушении принципов свободной рыночной экономики и предупредили, что нефть не будет поставляться по заниженной цене;

глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что стоит установить потолок на уровне $30 за баррель, чтобы "быстрее разрушить экономику противника".

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