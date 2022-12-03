Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Европе зависит от возрождения соглашений о безопасности с Россией "после окончания холодной войны". При этом он подчеркнул, что Берлин "готов работать с Москвой в будущем", но "возвращение к партнёрству прошлого исключено".

"Мы должны вернуться к соглашениям, которые у нас были в последние десятилетия и которые были основой для мира и безопасности в Европе, — сказал Шольц, выступая на Берлинской конференции по безопасности. — У нас (Германии — он говорил исключительно от себя, а не как обычно, от имении всего Евросоюза) есть готовность обсуждать с Москвой договоры о контроле над вооружениями и размещении ракет, но построение этого мирного порядка будет зависеть от того, пойдет ли Россия на некоторые значительные уступки".

По его словам, главная "уступка", которую лично он, Олаф Шольц, ждёт от России — признание того, что "со стороны НАТО не исходит агрессии”.

Москва с 1990-х годов утверждает, что расширение НАТО на восток угрожает безопасности России, и что, если членство Украины в альянсе, на котором настаивает Киев, произойдет, то НАТО станет экзистенциальной угрозой нашей стране.

Шольц также повторил мантру, которую лидеры США, ЕС и НАТО постоянно используют, объясняя свои многомиллиардные поставки оружия Киеву:

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется”.

Вот такая вот позиция у немецкого канцлера. Дескать, вы там, в Москве, давайте-ка быстренько успокаивайтесь, соглашайтесь на наши условия, а мы тогда сделаем вид, что вас простили и — так и быть — будем сотрудничать. Но на наших условиях.

Шольц "заблудился" или "заврался"?

Заявление Шольца о "невозможности возврата прочному партнерству", которое существовало у Германии с Россией до "украинского кризиса" выглядит, по меньшей мере странно, если вспомнить, что именно благодаря партнёрству с Москвой (т.е. с помощью нашего недорого газа) немецкая промышленность достигла общеевропейского господства. А потом собственными руками его подорвала: сначала поддержкой антироссийского санкционного режима ЕС, а затем разрушением "Северных потоков". Кстати, уже эти два факта исключают лёгкий возврат к "доконфликтному" статус-кво.

То есть, Германия в настоящее время платит высокую цену за отказ от своего партнерства с Россией. И не желая в этом признаваться, канцлер Шольц позволяет себе странные высказывания в то время, как безработица и цены на энергоносители выросли, а экономика страны, по прогнозам экономистов, вступит в рецессию в следующем году.

Кстати, сами немцы пребывают в шоке от собственного канцлера, который явно профнепригоден, потому что за короткий срок пребывания на посту неоднократно показал, что со своими обязанностями справляться он не может:

внутренний трек завален полностью — цены растут, а глава правительства иронизирует по поводу энергокризиса;

внешняя политика в его исполнении часто напоминает стендап;

даже те, кто, казалось бы, сильно зависит от его отношения — украинские политики, рассчитывающие на немецкие деньги и оружие — обзывают ливерной колбасой.

Но при всём при этом немцы почему-то не следуют примеру англичан и не вышвыривают Шольца из бундестага, как это сделали с Джонсоном обитатели Даунинг-стрит.

Путин поговорил с Шольцем

Вчера, как сообщают информагентства, "по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем".

Говорили, как часто в последнее время, про Украину. Президент России призвал федерального канцлера "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".

Пресс-служба канцлера Германии мгновенно отчиталась:

"Часовой разговор был посвящен продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям. Канцлер Германии, в частности, осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре на Украине и подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности против российской агрессии. Канцлер Германии призвал президента России к скорейшему поиску дипломатического решения, которое включало бы вывод российских войск".

И эти люди хотят "возобновления партнёрства"? Лучше бы, прежде чем заявления делать, главу российского МИД послушали:

Лавров: Европа зря рассчитывает на восстановление отношений с Россией