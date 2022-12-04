Страны ЕС окончательно утвердили решение о потолке цен на российскую нефть

Страны, входящие в состав Европейского союза, окончательно утвердили решение об установлении предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте законодательства ЕС.

Стоимость барреля нефти будет составлять 60 долларов, сказано в документе. Кроме того, ЕС запретил прямыми и косвенными методами помогать России с транспортировкой и торговлей топливом.

"Запрещается оказывать техническую помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путём перевалки с судна на судно", — отмечается в официальном решении.

Как подчёркивается в документе, под ограничения попадает сырая нефть и нефтепродукты, поставляемые из РФ в третьи государства. При этом запреты сможет обойти топливо, которое не принадлежит российским физическим или юридическим лицам.

Уточняется, что потолок цен на российскую нефть начнёт действовать с 5 декабря 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что Москва продолжит развивать партнёрские отношения в сфере поставок топлива с теми странами, которые не нарушают принципы взаимовыгодной внешней торговли.