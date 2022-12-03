Зеленский: Россия заработает 100 млрд долларов в год при таких ценах на нефть

При "потолке цен" на нефть, установленном Западом, Россия заработает 100 млрд долларов в год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении. Принятым решением он остался недоволен.

"Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть — 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов", — подсчитал украинский лидер.

По мнению Зеленского, такое решение нельзя назвать серьёзным, поскольку такой предел цен вполне комфортен для бюджета России.