При "потолке цен" на нефть, установленном Западом, Россия заработает 100 млрд долларов в год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении. Принятым решением он остался недоволен.
"Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть — 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов", — подсчитал украинский лидер.
По мнению Зеленского, такое решение нельзя назвать серьёзным, поскольку такой предел цен вполне комфортен для бюджета России.
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