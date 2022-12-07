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Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана станет хитрой схемой для зарабатывания денег

Экономика » Сырье » Газ

Зачем планируется создание газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном; насколько это выгодно для всех участников и к каким последствиям приведёт; удастся ли России таким образом избежать финансовых потерь на энергетическом рынке, рассказал Pravda.Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, аналитик Владимир Демидов.

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана станет хитрой схемой для зарабатывания денег

— Владимир, появилась информация о создании газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном. О чём идёт речь?

— Россия пытается диверсифицировать покупателей своего газа. Так как Европа сейчас практически отрезана от поставок российского газа, то наша страна, естественно, пытается выйти на другие рынки.

Понятно, что крупнейший покупатель — это Китай. Но у России, к сожалению, на текущий момент ограничена инфраструктура для поставок газа в Китай. Поэтому наша страна рассматривает любые другие варианты поставок газа, например, через:

  • Узбекистан,
  • Казахстан.

Это так называемые своповые поставки, то есть Россия обменивается газом с этими республиками либо делает прямые поставки.

Энергетическое взаимодействие между странами достаточно выгодно и для России, и для среднеазиатских республик. Возможно, это также разовьёт взаимодействие в других сферах бизнеса между Российской Федерацией и республиками.

— Это нужно, чтобы на Западе не поняли, чей газ? Мы поставили углеводороды в республику, и получается, что это уже не наш газ, а узбекский. А потом мы будем продавать его через Турцию, Азербайджан и так далее.

— Да, говоря о своповых поставках, именно это и имеют в виду. Так, например, делал этим летом Китай с российским сжиженным природным газом (СПГ).

— Пойдёт ли Казахстан на это? Иногда они довольно долго всё взвешивают.

— Скорее всего, пойдёт. Ведь для Казахстана это будет выгодно. Потому что цена на российский газ будет привлекательной. Всё, что нужно делать Казахстану, — это передавать для сдачи. Я допускаю, что это откроет также Казахстану российский бизнес, и мы увидим больше совместных проектов между российскими и казахскими предпринимателями в разных отраслях. Поэтому для Узбекистана и Казахстана газовый союз выгоден.

— То есть, мы ищем симметричные ответы и много не потеряем в доходах после введения потолка цен на нефть и газ?

— Не могу пока сказать. Потери будут однозначно. Насколько они большие, мы увидим только в конце следующего года.

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Автор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы газ бизнес россия деньги евросоюз казахстан узбекистан
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