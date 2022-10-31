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Автор Антон Куликов

"Сам дурак": США ответили на претензии ЕС из-за высоких цен на газ

Экономика

В Вашингтоне прокомментировали претензии европейских политиков и компаний по поводу высоких цен на сжиженный природный газ, который поставляется из США. Реакцию вполне можно описать словами "сам дурак". Хотя, конечно, комментарий был куда более многословным.

"Сам дурак": США ответили на претензии ЕС из-за высоких цен на газ

Это официальный комментарий, поскольку высказался по теме помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри. И по его словам, ни американские власти, ни компании-поставщики не несут никакой ответственности за высокие цены на СПГ в Европе, сообщает ТАСС.

По словам Крэбтри, "недавние обвинения в Европе в манипулировании ценами американскими поставщиками СПГ" являются "серьёзной проблемой".

Он заявил, что подобные утверждения являются "совершенно необоснованными". "Большая часть СПГ производится и экспортируется на основе долгосрочных контрактов, информация об этом распространяется открыто", — отметил американский чиновник.

Судя по его комментарию, американские компании вообще не получают никакой сверхприбыли: "Учитывая, что почти весь экспорт СПГ из США осуществляется на основе долгосрочных контрактов по низким ценам, огромные прибыли, которые в настоящее время получают на европейском рынке СПГ, в основном поступают к не являющимся американскими международным нефтяным компаниям и трейдерам энергоресурсами, которым принадлежат эти долгосрочные контракты. Эти доходы не поступают американским производителям СПГ".

Брэд Крэбтри заявил, что власти США "глубоко обеспокоены" влиянием высоких цен на сжиженный природный газ на европейских потребителей и экономику. Однако "этот вопрос следует решать между европейскими странами и по большей части не являющимися американскими компаниями, которые торгуют на европейских рынках СПГ из США", заявил чиновник.

В качестве выхода из сложившейся ситуации он посоветовал европейцам заключать долгосрочные контракты на поставки непосредственно с американскими компаниями. То есть сделать то, от чего в Евросоюзе приняли решение отказаться несколько лет назад, когда решили прекратить практику заключения долгосрочных контрактов.

Надо сказать, что можно было предполагать именно такую реакцию Вашингтона на претензии европейцев. Максимум, что могли сделать власти США, это "выразить озабоченность". При этом в США декларируют невмешательство в деятельность коммерческих компаний.

Ранее европейские политики и чиновники критиковали компании за высокие цены на природный газ. В частности, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Европейцы считают, что из США газ поставляется в четыре раза дороже, чем он обходится потребителям в самих Соединённых Штатах.

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