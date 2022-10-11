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Автор Олег Артюков

Глава Минфина Франции: нельзя допустить, чтобы США ослабили Европу

Экономика

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что американские компании продают сжиженный природный газ (СПГ) в четыре раза дороже, чем собственным промышленным компаниям.

Глава Минфина Франции: нельзя допустить, чтобы США ослабили Европу

"США на фоне кризиса вокруг Украины продают сжиженный природный газ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, что может привести к ослаблению Европы. Этого нельзя допустить", — заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр, выступая в Национальном собрании.

По его словам, "мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнёрами и Европейским континентом".

Министр финансов Франции подчеркнул, что экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам.

Стоит заметить, что не только в Париже раздражены поведением американского союзника. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также высказывал недовольство ценами на СПГ, поставляемый из США.

В Берлине также критикуют слабость Евросоюза и призывают Еврокомиссию добиваться более низких цен на энергоносители, включая поставляемое Америкой топливо.

"Некоторые страны, в том числе дружественные, ставят астрономические цены. Это, конечно, влечёт за собой проблемы, о которых мы обязаны говорить", — заявил, например, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он добавил, что рассчитывает на проведение ЕС переговоров со странами-партнёрами по этому вопросу.

Высокие цены на газ и, соответственно, рост цен на электроэнергию создают дополнительные проблемы для промышленности стран Евросоюза. В первую очередь, конечно, это касается государств, где роль промышленного производства особенно велика. В том числе речь о Германии и Франции.

К слову сказать, ранее были сообщения, что многие компании из-за высоких цен на энергоресурсы рассматривают возможность сворачивания деятельности в странах Евросоюза и перевода предприятий в США. И, разумеется, такая перспектива власти стран ЕС едва ли может радовать. Отсюда всё чаще звучащие претензии в адрес поставщиков СПГ.

Правда, большой вопрос: станут ли к этим претензиям прислушиваться в Вашингтоне? Где вполне могут заявить, что не имеют возможности вмешиваться в деятельность коммерческих компаний и заставлять их снижать цены на поставки в Европу.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы евросоюз олаф шольц
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