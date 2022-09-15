Эмир Катара Европе: мы не сможем заменить вам Россию

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что его страна готова поставлять больше газа в Европу. Однако было бы ошибкой считать, что поставки из Катара могут полностью заменить российские, предупредил эмир.

"Мы хотим помочь Европе и собираемся поставлять ей газ в ближайшие годы. Но ошибочно полагать, будто наши поставки могли бы заменить российский газ, который крайне важен для мирового рынка", — сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью французскому изданию Le Point.

По словам эмира Катара, поскольку мир интегрирован и все в нём взаимосвязаны, необходимо вместе решать проблемы.

По его словам, к санкциям нужно относиться с осторожностью: "Мы можем только констатировать проблемы нехватки энергоносителей в Европе. Мы все страдаем от этой ситуации, будь то в энергетической или же в продовольственной сферах".

Напомним, власти Евросоюза и отдельных стран, входящих в сообщество, рассматривают Катар как одну из альтернатив поставкам российского природного газа. Трубопроводов из этой страны в Европу нет, так что рассчитывать европейцы могут только на поставки СПГ.

При этом ранее власти Германии признали, что им пока не удаётся заключить соглашение с Катаром. Власти этого государства настаивают на том, чтобы германские компании заключали долгосрочные контракты и взяли на себя обязательство не перепродавать газ третьим странам. В Берлине же не хотят соглашаться с такими условиями.