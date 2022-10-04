Небедные родственники: новые регионы пришли в Россию с большим приданым

В понедельник Государственная Дума России ратифицировала договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации. Экономисты говорят, что восстановление разрушенных конфликтом территорий потребует огромных инвестиций, отмечая, однако, что отдача может быть ещё больше.

Четыре бывших украинских региона, по результатам референдумов решивших навсегда распрощаться с "ненькой", входят в состав России отнюдь не в качестве "бедных родственников", которых нужно будет кормить-одевать-обувать.

Пятая колонна и диванные "всёпропальщики" уже начали активно внедрять в сознание россиян нарратив из серии "все деньги уйдут туда, а нам тут придётся копейки считать", начисто игнорируя тот факт, что территории эти обладают большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. И в качестве "приданого", или вступительного взноса, — кому как больше нравится — они принесли экономике России порты, шахты, богатые земли и развитое сельское хозяйство.

Чем богаты новые российские территории

Донбасс

Донбасс — регион, богатый полезными ископаемыми.

Это четвёртое по величине месторождение угля в Европе. По оценкам специалистов, его извлекаемые запасы — более чем 10 млрд тонн.

По состоянию на февраль, в Донбассе работало 115 угольных шахт, производящих около 70 млн тонн сырья в год.

В Донецкой области действуют восемь электростанций.

ЛНР — не только важный транспортный узел, но и центр металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Плюс среди её активов есть химические и фармацевтические заводы и угольные шахты.

Запорожская область

Запорожье — центр энергоснабжения. На территории работают три крупных объекта по производству энергии:

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — крупнейшая в Европе;

Днепровская ГЭС;

ветряная электростанция Ботиево.

Кроме того, в регионе имеется ряд крупных промышленных и машиностроительных предприятий:

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который может выпускать 150 тысяч автомобилей в год;

река Днепр, Каховское водохранилище и Азовское море играют значительную роль в экономике Запорожья, например, в промышленном разведении рыбы.

Херсонская область

Её специализации:

судостроение;

сельское хозяйство — 20 тысяч квадратных километров пахотных земель, на которых можно собирать по 2-3 урожая в год;

курорты — область имеет выходы к Азовскому и Чёрному морям.

Польза для экономики России

Четыре новых региона, вошедших в состав России, по оценкам экспертов, могут принести в экономику страны "триллионы рублей или даже больше".

Конечно, на первоначальном этапе потребуются значительные вложения, ведь за годы "незалежности" и последовавшими за ней послемайданного переворота на Украине событиями (их в Киеве называют АТО, а по сути — война против мирного населения) инфраструктура ЛДНР, Запорожья и Херсонщины почти полностью разрушена. И какое-то время Москве придётся финансировать их бюджеты. Но со временем экономика новых регионов восстановится, и объём трансфертов из федерального бюджета будет снижаться, уверены эксперты-экономисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.