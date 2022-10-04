В понедельник Государственная Дума России ратифицировала договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации. Экономисты говорят, что восстановление разрушенных конфликтом территорий потребует огромных инвестиций, отмечая, однако, что отдача может быть ещё больше.
Четыре бывших украинских региона, по результатам референдумов решивших навсегда распрощаться с "ненькой", входят в состав России отнюдь не в качестве "бедных родственников", которых нужно будет кормить-одевать-обувать.
Пятая колонна и диванные "всёпропальщики" уже начали активно внедрять в сознание россиян нарратив из серии "все деньги уйдут туда, а нам тут придётся копейки считать", начисто игнорируя тот факт, что территории эти обладают большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. И в качестве "приданого", или вступительного взноса, — кому как больше нравится — они принесли экономике России порты, шахты, богатые земли и развитое сельское хозяйство.
Донбасс — регион, богатый полезными ископаемыми.
В Донецкой области действуют восемь электростанций.
ЛНР — не только важный транспортный узел, но и центр металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Плюс среди её активов есть химические и фармацевтические заводы и угольные шахты.
Запорожье — центр энергоснабжения. На территории работают три крупных объекта по производству энергии:
Кроме того, в регионе имеется ряд крупных промышленных и машиностроительных предприятий:
Её специализации:
Четыре новых региона, вошедших в состав России, по оценкам экспертов, могут принести в экономику страны "триллионы рублей или даже больше".
Конечно, на первоначальном этапе потребуются значительные вложения, ведь за годы "незалежности" и последовавшими за ней послемайданного переворота на Украине событиями (их в Киеве называют АТО, а по сути — война против мирного населения) инфраструктура ЛДНР, Запорожья и Херсонщины почти полностью разрушена. И какое-то время Москве придётся финансировать их бюджеты. Но со временем экономика новых регионов восстановится, и объём трансфертов из федерального бюджета будет снижаться, уверены эксперты-экономисты.
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