Президент России в пятницу, 30 сентября, подписал договоры о включении четырех — теперь уже бывших — украинских регионов в состав Российской Федерации.
Предваряя торжественную церемонию подписания исторических документов, Владимир Путин выступил с речью, в которой, среди прочего, прокомментировал будущее четырех регионов в составе России, потенциальные переговоры с Киевом и продолжающуюся неоколониалистскую политику США и их союзников, которая, по его словам, лежит в основе многих современных кризисов.
"Народ Донбасса и жители Херсонской и Запорожской областей несомненно имели право на самоопределение, гарантированное Уставом ООН, — сказал Путин. — И они сказали своё слово. Россия никогда не предаст их выбор. Мы будем защищать эту землю всеми силами и ресурсами, которые у нас есть”.
Президент также пообещал восстановить всю инфраструктуру в четырех регионах, поврежденную за годы необъявленной войны, развязанной Киевом:
"Вместе мы позаботимся о том, чтобы граждане в новых регионах могли чувствовать поддержку всего народа России, всей нации, всех регионов нашей необъятной Родины".
Владимир Путин призвал украинское правительство "немедленно” прекратить все военные действия и вернуться за стол переговоров.
"Мы готовы к этому”, — сказал он.
Единственный вопрос, который Москва не будет обсуждать — "выбор людей в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне".
"Этот выбор был сделан ясно. Призываю Киев относиться к этому выбору с уважением. Это единственный путь к миру”.
Российский лидер обвинил западных политиков в попытках "разграбить мир” через "господство доллара и технологий”.
По словам Путина, Запад сделает все, чтобы сохранить свою неоколониальную систему и продолжить попытки "собирать дань с человечества”.
"Стремление Запада к продолжению гегемонии является причиной глобальной кампании десуверенизации. Это предполагает, что западные страны превращают все другие страны мира в своих вассалов путем принуждения или подкупа.
Это объясняет их агрессию по отношению к независимым государствам, традиционным ценностям и аутентичным культурам. Запад стремится нарушить международные и интеграционные процессы, которые он не в состоянии контролировать".
”Основанный на правилах порядок, который якобы защищают западные страны, является полным обманом. Западные лидеры действуют методом двойных или даже тройных стандартов и меняют правила, когда это отвечает их интересам".
Российский лидер отметил, что именно Запад сначала нарушил принцип неприкосновенности границ, а затем узурпировал право решать, какие народы заслуживают права на самоопределение, а какие нет.
Он также обвинил США в подрыве глобальной безопасности путём одностороннего выхода из Договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году.
Западные обещания не расширять НАТО дальше на восток также оказались "грязным обманом", напомнил он.
"Западные страны делят мир на своих вассалов и тех, кого они называют страной-изгоем или авторитарным режимом", — сказал Путин, добавив, что отрицание суверенитета других стран превратилось в новую форму "деспотизма и апартеида”.
По его словам, Запад по-прежнему убежден, что его "неолиберальная культура является бесспорной моделью для всего мира", хотя на самом деле такие взгляды — ничто иное, как расизм. И ярким примером расистского отношения к неугодным является русофобия.
"Западные страны веками говорили, что они приносят свободу и демократию другим народам. Ничто не может быть дальше от истины. Вместо того, чтобы принести демократию, они подавляли и эксплуатировали, а вместо того, чтобы дать свободу, они порабощали и угнетали”, — сказал Путин.
По мнению Путина, мир вступил в новую эру "революционных преобразований”. Формируются новые центры силы и развития, которые представляют большинство международного сообщества, готового не только открыто говорить о своих интересах, но и защищать их.
"Крах западной гегемонии необратим, — сказал российский президент. — Россия сейчас борется за справедливый и свободный путь вперед, который оставит диктат и деспотизм в прошлом”.
Через несколько часов после того, как он подписал договоры о включении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, президент выступил на митинге-концерте, проходившем на Васильевском спуске в Москве.
Обращаясь к многотысячной толпе, празднующей историческое возвращение в Россию ещё четырёх регионов, Владимир Путин признал, что именно Россия изначально "создала современную Украину”, передав ей свои "исторические территории”:
"Современная Россия теперь дала людям в этих регионах право выбора. Люди пришли на референдум и сделали свой выбор: быть со своей исторической родиной, с Россией”, — сказал он под аплодисменты толпы, скандировавшей "Россия, Россия, Россия".
На протяжении десятилетий, по словам Путина, украинские власти безуспешно пытались искоренить "историческую идентичность” людей, уничтожить их традиции и запретить им говорить на своем родном языке.
"Эти люди несли любовь к своей исторической родине в своих сердцах и передали ее своим детям”, — сказал президент, добавив, что Россия не только открывает свои двери, но и "открывает им свое сердце”. — "Добро пожаловать домой”.
Президент также дал несколько обещаний: улучшить безопасность на новых территориях, возродить их экономику и построить школы и больницы.
"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. Правда за нами, а правда означает силу и, следовательно, победу. Победа будет за нами”.
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