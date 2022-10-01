Россия не предаёт доверившихся ей: основные моменты речи Путина

Президент России в пятницу, 30 сентября, подписал договоры о включении четырех — теперь уже бывших — украинских регионов в состав Российской Федерации.

Предваряя торжественную церемонию подписания исторических документов, Владимир Путин выступил с речью, в которой, среди прочего, прокомментировал будущее четырех регионов в составе России, потенциальные переговоры с Киевом и продолжающуюся неоколониалистскую политику США и их союзников, которая, по его словам, лежит в основе многих современных кризисов.

Ключевые моменты обращения президента

Россия никогда не предаст тех, кто ей доверяет

"Народ Донбасса и жители Херсонской и Запорожской областей несомненно имели право на самоопределение, гарантированное Уставом ООН, — сказал Путин. — И они сказали своё слово. Россия никогда не предаст их выбор. Мы будем защищать эту землю всеми силами и ресурсами, которые у нас есть”.

Президент также пообещал восстановить всю инфраструктуру в четырех регионах, поврежденную за годы необъявленной войны, развязанной Киевом:

"Вместе мы позаботимся о том, чтобы граждане в новых регионах могли чувствовать поддержку всего народа России, всей нации, всех регионов нашей необъятной Родины".

Россия открыта для переговоров с Киевом

Владимир Путин призвал украинское правительство "немедленно” прекратить все военные действия и вернуться за стол переговоров.

"Мы готовы к этому”, — сказал он.

Единственный вопрос, который Москва не будет обсуждать — "выбор людей в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне".

"Этот выбор был сделан ясно. Призываю Киев относиться к этому выбору с уважением. Это единственный путь к миру”.

Запад стремится обложить человечество данью

Российский лидер обвинил западных политиков в попытках "разграбить мир” через "господство доллара и технологий”.

По словам Путина, Запад сделает все, чтобы сохранить свою неоколониальную систему и продолжить попытки "собирать дань с человечества”.

"Стремление Запада к продолжению гегемонии является причиной глобальной кампании десуверенизации. Это предполагает, что западные страны превращают все другие страны мира в своих вассалов путем принуждения или подкупа. Это объясняет их агрессию по отношению к независимым государствам, традиционным ценностям и аутентичным культурам. Запад стремится нарушить международные и интеграционные процессы, которые он не в состоянии контролировать".

Западный порядок, "основанный на правилах" - ложь

”Основанный на правилах порядок, который якобы защищают западные страны, является полным обманом. Западные лидеры действуют методом двойных или даже тройных стандартов и меняют правила, когда это отвечает их интересам".

Российский лидер отметил, что именно Запад сначала нарушил принцип неприкосновенности границ, а затем узурпировал право решать, какие народы заслуживают права на самоопределение, а какие нет.

Он также обвинил США в подрыве глобальной безопасности путём одностороннего выхода из Договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году.

Западные обещания не расширять НАТО дальше на восток также оказались "грязным обманом", напомнил он.

Неолиберализм — это новый тоталитаризм

"Западные страны делят мир на своих вассалов и тех, кого они называют страной-изгоем или авторитарным режимом", — сказал Путин, добавив, что отрицание суверенитета других стран превратилось в новую форму "деспотизма и апартеида”.

По его словам, Запад по-прежнему убежден, что его "неолиберальная культура является бесспорной моделью для всего мира", хотя на самом деле такие взгляды — ничто иное, как расизм. И ярким примером расистского отношения к неугодным является русофобия.

"Западные страны веками говорили, что они приносят свободу и демократию другим народам. Ничто не может быть дальше от истины. Вместо того, чтобы принести демократию, они подавляли и эксплуатировали, а вместо того, чтобы дать свободу, они порабощали и угнетали”, — сказал Путин.

Грядут глобальные преобразования

По мнению Путина, мир вступил в новую эру "революционных преобразований”. Формируются новые центры силы и развития, которые представляют большинство международного сообщества, готового не только открыто говорить о своих интересах, но и защищать их.

"Крах западной гегемонии необратим, — сказал российский президент. — Россия сейчас борется за справедливый и свободный путь вперед, который оставит диктат и деспотизм в прошлом”.

Россия праздновала вместе с Донбассом

Через несколько часов после того, как он подписал договоры о включении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, президент выступил на митинге-концерте, проходившем на Васильевском спуске в Москве.

Обращаясь к многотысячной толпе, празднующей историческое возвращение в Россию ещё четырёх регионов, Владимир Путин признал, что именно Россия изначально "создала современную Украину”, передав ей свои "исторические территории”:

"Современная Россия теперь дала людям в этих регионах право выбора. Люди пришли на референдум и сделали свой выбор: быть со своей исторической родиной, с Россией”, — сказал он под аплодисменты толпы, скандировавшей "Россия, Россия, Россия".

На протяжении десятилетий, по словам Путина, украинские власти безуспешно пытались искоренить "историческую идентичность” людей, уничтожить их традиции и запретить им говорить на своем родном языке.

"Эти люди несли любовь к своей исторической родине в своих сердцах и передали ее своим детям”, — сказал президент, добавив, что Россия не только открывает свои двери, но и "открывает им свое сердце”. — "Добро пожаловать домой”.

Президент также дал несколько обещаний: улучшить безопасность на новых территориях, возродить их экономику и построить школы и больницы.

"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. Правда за нами, а правда означает силу и, следовательно, победу. Победа будет за нами”.

Пятничная церемония подписания договоров ознаменовала начало официального процесса присоединения к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Договоры будут переданы в Конституционный суд России, который оценит их, чтобы убедиться, что они не нарушают российское законодательство.

Как только они будут одобрены, соглашения должны быть ратифицированы сначала Государственной Думой, а затем Советом Федерации.

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