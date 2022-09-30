В ГД высказались о принятии новых регионов в состав РФ: придётся урезать бюджет

В Госдуме уверены, что уровень жизни населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сравнится с благосостоянием россиян. Придётся, однако, урезать другие статьи бюджета страны.

Первый зампред Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков объяснил, что желания населения будут учтены.

"Если всё будет благополучно, состоятся присоединения, то, конечно, эти регионы обижены не будут. Как с Крымом. Другое дело, что мы им не представим то, что имеют американцы, немцы и другие развитые страны. Вхождение в Россию — это не вхождение в США, разумеется, но они будут жить не хуже россиян", — цитирует слова Синельщикова издание "Подъём".

Представитель ГД подчеркнул, что присоединение новых регионов потребует формирования иного федерального бюджета.

"Коль скоро началась эта спецоперация, так и предполагалось, что субъекты войдут. Вопрос в другом: другие статьи бюджета надо урезать, деньги-то не с неба сваливаются. Либо создавать резко дефицитным бюджет, либо урезать какие-то другие статьи расхода", — объяснил Синельщиков.

Ранее эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов объяснил, какие трудности ждут Россию после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.