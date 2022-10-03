Госдума ратифицировала договоры о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ

Сегодня, 3 октября, Государственная Дума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Решение было принято единогласно, сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В Российской Федерации — 89 субъектов. Мы вместе!" — написал он в своём Telegram-канале.

Спикер уточнил, что вхождение в состав России указанных регионов является единственной возможностью сохранить миллионы жизней людей от преступных действий киевского режима.

Ратификация была отмечена аплодисментами в зале. Теперь граждане вновь вошедших в состав РФ территорий смогут получить российское гражданство, сообщили в "Единой России".