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Автор Кирилл Горшенин

Экономист: держатели российских еврооблигаций не заинтересованы в дефолте

Экономика

Запрет ФРС США на транзакции в долларах и евро помешал иностранным владельцам российских еврооблигаций получить выплаты. Позволяет ли это объявить дефолт, каковы истинные интересанты финансового конфликта, и как Россия может справиться с последствиями возможного дефолта, рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Экономист: держатели российских еврооблигаций не заинтересованы в дефолте

— Константин Васильевич, западные инвесторы не получили выплаты в валюте по российским евробондам. Позволяет ли это объявить дефолт?

— Российская сторона не признаёт дефолт по причине того, что деньги заблаговременно были перечислены в погашение купонных выплат основной суммы долга. При этом, держатели наших российских облигаций не получили денег.

Мы слышим от европейцев, американцев, что они считают это дефолтом. Но дефолт является юридической процедурой, и от мнения различных рейтинговых агентств он не зависит.

Может быть, найдено решение этой странной проблемы, когда государство, у которого замороженные средства в десятки раз превышают сумму, которая считается невыплаченной, признаётся неплатежеспособным. Так что это абсурд, искусственная ситуация.

Есть два вида дефолта:

  • классический, когда плательщик отказывается выполнять собственные долговые обязательства;
  • технический, когда что-то препятствует исполнению обязательств.

Мы являемся свидетелями уникального на рынке случая технического дефолта. То есть, у нас деньги есть, мы их перечислили. Но в связи с тем, что введены ограничения на транзакции в долларах и евро, иностранные держатели облигаций не могут получить свои средства.

Технический дефолт вызван долгом 100 миллионов долларов. А у нас заблокировано валютных резервов на 300 миллиардов долларов. 100 миллионов — 300 миллиардов. Мы чувствуем, что дефолт не соответствует действительности.

— Россия отказывается признавать дефолт. Может ли она изменить ситуацию?

— Держатели российских еврооблигаций — это физические, юридические лица, пусть и нерезиденты России, но они имеют право договариваться. То есть, это не значит, что они завтра бегут в суд и требуют арестовывать наше имущество. Они понимают: как только слово "дефолт" появится, они потеряют гораздо больше, потому что рыночная цена резко снизится.

Заинтересованным в этой ситуации является лишь регулятор США, регулятор европейцев. То есть, европейцам и американцам надо исключить своих регуляторов из системы принятия решений. Дескать, вы там своей политикой потом занимайтесь, а здесь отдайте мне мои деньги, пусть даже через третью страну. Ведь европейцы находят способ оплатить газ в рублях. То есть, эти механизмы при желании работают.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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