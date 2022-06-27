Много шума из ничего: США объявили России дефолт по внешнему долгу

Утро понедельника, 27 июня, началось для россиян не с кофе, а со страшного слова "дефолт", многим знакомого ещё по драматическим событиям 1998 года.

Мрачные прогнозы

Американское агентство Bloomberg, накануне "предупреждавшее" о том, что Россия находится "в нескольких часах" от дефолта, уже в два часа ночи по Гринвичу заявило, что "Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по внешнему долгу". Авторы статьи, не скрывая торжествующих интонаций, утверждают, что это событие "стало кульминацией всё более жёстких западных санкций, которые закрыли пути платежей зарубежным кредиторам".

"Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — пишет издание.

Российские еврооблигации уже с начала марта торгуются на проблемном уровне;

валютные резервы ЦБ РФ остаются замороженными;

крупнейшие российские банки отрезаны от мировой финансовой системы.

Так аргументирует Bloomberg свою позицию. Правда, уже в следующем абзаце признаёт, что "дефолт носит, в основном, символический характер и мало что значит для россиян". Дескать, не до этого сейчас россиянам: у них двузначная инфляция и худший экономический спад за последние годы, продолжает нагнетать агентство.

История российских дефолтов

"Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов", — напоминают авторы статьи.

Однако, дефолт по внешним долговым обязательствам в стране объявлялся более века назад, когда в 1918 году пришедшие к власти большевики отказались признавать долги царской России. Этот вопрос был окончательно урегулирован лишь в последнем десятилетии ХХ века, когда после распада СССР Россия эти долги признала и расплатилась по ним. То есть, даже находясь в финансовой яме 1990-х годов, Россия свято соблюдала и выполняла свои внешние долговые обязательства.

Необязательно быть профессиональным экономистом, чтобы понимать, насколько нынешняя финансово-экономическая ситуация в РФ отличается от кризиса 1998 года.

Россия, к немалому удивлению и раздражению коллективного Запада, неплохо держится под обрушенным на неё санкционным ураганом, а сокращение поставок российских энергоресурсов и вовсе стало для Запада "выстрелом в ногу", поскольку взлетевшие цены на энергоносители позволили нашей стране заработать даже больше денег, чем прогнозировалось ранее. А в это же самое время в Германии уже говорят о возможном коллапсе собственной экономики из-за отсутствия российских нефти и газа.

То есть, у России есть деньги, чтобы без проблем расплачиваться по своим внешним долговым обязательствам. И, собственно, сама Россия никакого дефолта не объявляла. Более того, глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее назвал сложившуюся ситуацию "фарсом", а президент России Владимир Путин прямо заявил, что это, напротив, Европа и США объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией.

Действительно, если наша страна имеет и возможности, и желание платить по своим долгам, а США открыто ставят ей палки в колёса, запрещая проведение платежей и отказываясь принимать деньги, то, спрашивается, кто же виноват в этом так называемом "дефолте"?

Неудивительно, но больше всех известию о "дефолте в России" обрадовались на Украине. Украинские "ультрапатриотические" паблики, ещё толком не отошедшие от массовой эйфории по поводу предоставления Незалежной вожделенного статуса кандидата в ЕС, уже со вчерашнего вечера полны ликующих возгласов "ахаха, Рашка всё".

Вот уж, действительно, территория-недоразумение (назвать это страной давно уже язык не поворачивается): что бы ни происходило, лишь бы во вред ненавистной России, даже если самим от этого станет только хуже. Ну что ж, если украинцы верят, что этот якобы дефолт что-то изменит, то, как говорится, "надежды юношей питают"…

Мнение эксперта: "Будут нервы. Но это недолго"

Так что же это за дефолт такой интересный получается, и кто кому его объявил? Как на него реагировать россиянам (если вообще стоит реагировать)? Что это событие значит для иностранных инвесторов? И, самое главное, что будет дальше? На эти вопросы Pravda.Ru ответил экономист, глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

"Мы не объявляли никакого дефолта. Объявили дефолт нам. Это естественная реакция международных рейтинговых агентств, которые реагируют на события: раз нет проводки в валюте, то объявляется технический дефолт. Но абсолютно всем в финансовом мире понятно, что это искусственная ситуация, которая никакого отношения к реальному положению российских финансов не имеет. Страна вполне готова обслуживать свой внешний долг, который и так у неё по мировым меркам незначительный", — уточнил эксперт.

Россия играет с открытым забралом и заранее всех уведомила о том, как будет действовать в этой ситуации. Ещё полтора месяца назад была предложена схема, аналогичная схеме оплаты газа за рубли: на счета нерезидентов — держателей российских ценных бумаг — направляются выплаты в рублёвом эквиваленте, а дальше владелец счёта может конвертировать их в доллары или евро и перевести через банк, который не находится под санкциями. Так что ни для кого никаких неожиданностей здесь нет, пояснил экономист.

"Здесь и сейчас никаких последствий непосредственно для экономики и людей я не вижу. Будут нервы. Но это недолго. Те, кому положено об этом что-то заявить, прокомментируют, и к концу недели все успокоятся. О том, что такой дефолт будет, говорилось давным-давно. Но тогда ничего не произошло. Никакой паники не было. Никаких потрясений на финансовом рынке. Думаю, что на сей раз тоже ничего не случится", — резюмировал Никита Масленников.

Что примечательно, в последнее время на Западе всё делается именно по этому лекалу: грозные речи, громкие заявления и… всё. А ведь об этом писал ещё незабвенный Уильям Шекспир в 1600 году: "Много шума из ничего". Но, похоже, что современный западный политический бомонд не утруждает себя чтением даже собственной классики.

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