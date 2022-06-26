Bloomberg: до дефолта России остались считанные часы

В России в ночь на 27 июня завершается льготный период для того, чтобы закрыть просроченные платежи по гособлигациям на сумму порядка ста миллионов долларов, пишет Bloomberg. Уточняется, что в случае отсутствия выплат по ним может быть объявлено о техническом отказе от своих обязательств со стороны РФ.

В агентстве считают создавшееся положение уникальным по той причине, что у России есть деньги для закрытия необходимых платежей и она готова это сделать, однако из-за западных санкций заплатить по счетам для неё не представляется возможным.

"Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году", — сказано в материале.

США запретили России выплаты по внешнему долгу в апреле, отказавшись продлить лицензию, которая даёт возможность обладателям облигаций на получать выплаты по ним. Лицензия перестала действовать 25 мая, и вместо отказавшегося быть посредником по платежам "Ситибанка" эту функцию должен взять на себя Национальный расчётный депозитарий.

Минфин РФ заблаговременно перевёл денежные средства в долларах и евро для платежей по двум частям суверенных еврооблигаций, которые должны быть закрыты в 2016 и 2036 годах. Выплата купонов по ним была запланирована на 27 мая. Средства в размере 71,25 миллиона долларов с закрытием в 2016 году и 26,5 миллиона евро с закрытием в 2036 году были переданы Национальному расчётному депозитарию, однако инвесторы их не получили, как писало агентство 29 мая.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия несмотря ни на что будет пытаться выполнить свои обязательства перед владельцами еврооблигаций, потому что дорожит своей репутацией надёжного заёмщика и будет стараться погасить свои внешние задолженности, несмотря на препоны Запада. Силуанов подчеркнул, что искусственные препятствия, которые создают США для обслуживания российских евробондов — это фарс, от которого будет страдать весь мир.