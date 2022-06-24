Параллельный импорт не спасёт рынок автомашин и гаджетов

В России легализован параллельный импорт, но поможет ли он наполнить прилавки и витрины магазинов — вопрос открытый.

Депутаты Госдумы подписали поправки к закону, освобождающие импортёров от ответственности за ввоз партий товаров без разрешения производителя. Так процесс будет узаконен, но не факт, что это поможет в ряде направлений.

Проще всего будет привезти одежду.

Так как Минпромторг не устанавливал никаких ограничений по маркам, то можно ввозить любые товары, откуда угодно, хоть из Китая, где есть практически всё. Для такого ввоза не требуется и дорогостоящая сертификация, сообщают "Новые известия".

По словам СЕО Sellematics и Sellmonitor Дарьи Ткаченко, отказываться от поставок в Россию производителям не выгодно, так как весь 2022 год — от сырья до коллекций — уже расписан практически по дням.

Тем не менее, для ввоза товаров требуется или сертификат соответствия ГОСТ Р (маркировка РСТ), или Сертификат соответствия Таможенного союза (маркировка ЕАС). Такие документы нужны для бытовой техники, электроники, смартфонов.

На практике документов на технику требуется немало.

Поэтому импортёру проще не связываться с параллельным импортом, а наладить "серые" поставки и продажи через сетевые магазины. Что, в целом, не радует возможностью коррупции и откатов.

О гарантиях на технику рассказала Анна Кононова из юридической компании "Центральный округ". Выяснилось, что в большинстве случаев надо выставлять претензии производителю, так как почти никто из них полностью из РФ не ушел.

Другая проблема — это дефицит запчастей. Уже сейчас наблюдается нехватка самых ходовых деталей: экранов и аккумуляторов.

Именно в связи с этим в 2022 году спрос на кнопочные телефоны вырос на 43%. Изменились и цены: сейчас разница в ценах на электронику очень существенная.

А двукратный рост цен — это ещё не предел.

Но основная головная боль заключается в поставках автомобилей и запчастей. В списке Минпромторга значатся Bentley, Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, а также Tesla и Lincoln, которые никогда официально в России не продавались, а, значит, никуда и не уходили.

Но, пока, параллельного импорта автомобилей в РФ нет, и не будет. Также не будет и запчастей, так как никто не получит разрешительной документации для ввоза того, что есть в этом списке.

В принципе, можно пригнать машину в частном порядке — ввозили же в страну подержанные машины из Европы и Японии. Но дефицита в 800 тыс. новых автомобилей это не покроет.

Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отмечает, что если кто-то будет нарушать условия дилерского соглашения компании Apple, то Аррle поведёт себя предсказуемо. Остальные компании тоже будут "болтаться" в рамках санкционных ограничений. Нужно иметь список тех, кто хочет торговать.

Можно, конечно, уповать на то, что "бабло побеждает зло". Но если тот же Apple или "Хуавей" решат уйти из России — они уйдут. За рубежом именно потребительские общества принимают решения такого рода. Так что радоваться до практической реализации пока рано.

Вот и выходит, что власти разрешили всем заходить в наш дом, только дверь забыли открыть. Да и заходить особо некому. Понятно, что прежнее изобилие товаров и прежние цены в ближайшее время, скорее всего, не вернутся, резюмировали эксперты.

Придётся работать с теми, кто остался, и пытаться ввезти нужные обществу вещи всеми возможными манёврами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.