Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позволил себе противоречить заявлениям Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Токаев на ПМЭФ делал заявления, которые явно расходились с утверждениями президента РФ. В частности, он скептически отозвался о возможности наладить в России производство, которое полностью заменит импорт.
"Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует", — заявил лидер Казахстана.
Токаев похвалил "динамичную и современную" экономику США, которая, по его мнению, обладает солидным запасом прочности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил также, что страна не признает Луганскую и Донецкую Народные Республики, поскольку повсеместная реализация принципа наций на самоопределение может обернуться мировым хаосом.
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