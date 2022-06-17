Токаев поспорил с Путиным: "Политики импортозамещения не существует"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позволил себе противоречить заявлениям Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Токаев на ПМЭФ делал заявления, которые явно расходились с утверждениями президента РФ. В частности, он скептически отозвался о возможности наладить в России производство, которое полностью заменит импорт.

"Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует", — заявил лидер Казахстана.

Токаев похвалил "динамичную и современную" экономику США, которая, по его мнению, обладает солидным запасом прочности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил также, что страна не признает Луганскую и Донецкую Народные Республики, поскольку повсеместная реализация принципа наций на самоопределение может обернуться мировым хаосом.