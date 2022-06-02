"Боржоми" попьём нескоро: заводы в Грузии встали из-за СВО на Украине

В Грузии грянула беда, которой не ждали — остановились сразу два крупных завода по производству и розливу минеральной воды "Боржоми". Такое решение приняло руководство IDS Borjomi Georgia — компании — владельца. Объявленная причина — российская спецоперация на Украине.

И, стоит признать, выглядит причина весьма убедительной. Держателем контрольного пакета акций (60%) является российская "Альфа-групп", основатель которой — Михаил Фридман — находится под западными санкциями. Со всеми вытекающими: с заморозкой счетов, отказов от сотрудничества контрагентов и массой проблем финансового характера из-за этого.

Если говорить конкретно про "Боржоми", то, по словам директора завода Мераба Ахметели, банковские счета заблокированы, прекращено более 80% экспорта.

Работники, конечно, в шоке и возмущены. У ворот закрытых предприятий — бессрочные акции протеста, люди живут в палатках и требуют запустить производственные линии.

Даёшь национализацию

В истории с закрытием заводов "Боржоми" не экономика рулит, а политика. Это, казалось бы, сложнее. Ан нет. Грузинские власти нашли весьма оригинальный — и выгодный — выход.

Они не стали разгонять протестующих. Вместо этого прорабатывается сделка по … безвозмездной передаче властям Грузии контрольной доли IDS Borjomi Georgia (её стоимость примерно $100 млн).

Да не временно эта передача будет оформляться (ну, чтоб просто санкции обойти, как это часто бывает). Не "пока кризис не рассосётся" или "всё как-то не утрясётся". Нет. Тбилиси планирует национализировать контрольный пакет акций IDS Borjomi Georgia.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что только так "снимутся проблемы, созданные антироссийскими санкциями, и производство минеральной воды на заводах возобновится".

Ну и заодно, рейтинг правительства, выступившего "против российского капитала", в глазах и грузин, и западных партнёров поднимется.

Что думают по поводу этой "сделки" в "Альфа-капитал", пока неизвестно. Компания комментариев по этому поводу не даёт.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

IDS Borjomi International основана в 2002 году. В её состав входят заводы по производству минералки в Грузии, России и на Украине.

"Альфа-групп" в 2013 году выкупила контрольный пакет акций у семьи миллиардера Бадри Патаркацишвили, которого нашли мертвым в его квартире в Лондоне, где он жил после конфликта с режимом Саакашвили.

IDS Borjomi International обладает правами на разлив минеральной воды в Грузии (заводы в городе Боржоми), в России (в Костроме, Липецке и Новосибирске), на Украине (в Миргороде, Моршине и Трускавце).

Самые известные бренды группы — "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".

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