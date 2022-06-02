EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

"Боржоми" попьём нескоро: заводы в Грузии встали из-за СВО на Украине

Экономика

В Грузии грянула беда, которой не ждали — остановились сразу два крупных завода по производству и розливу минеральной воды "Боржоми". Такое решение приняло руководство IDS Borjomi Georgia — компании — владельца. Объявленная причина — российская спецоперация на Украине.

"Боржоми" попьём нескоро: заводы в Грузии встали из-за СВО на Украине

И, стоит признать, выглядит причина весьма убедительной. Держателем контрольного пакета акций (60%) является российская "Альфа-групп", основатель которой — Михаил Фридман — находится под западными санкциями. Со всеми вытекающими: с заморозкой счетов, отказов от сотрудничества контрагентов и массой проблем финансового характера из-за этого.

Если говорить конкретно про "Боржоми", то, по словам директора завода Мераба Ахметели, банковские счета заблокированы, прекращено более 80% экспорта.

Работники, конечно, в шоке и возмущены. У ворот закрытых предприятий — бессрочные акции протеста, люди живут в палатках и требуют запустить производственные линии.

Даёшь национализацию

В истории с закрытием заводов "Боржоми" не экономика рулит, а политика. Это, казалось бы, сложнее. Ан нет. Грузинские власти нашли весьма оригинальный — и выгодный — выход.

Они не стали разгонять протестующих. Вместо этого прорабатывается сделка по … безвозмездной передаче властям Грузии контрольной доли IDS Borjomi Georgia (её стоимость примерно $100 млн).

Да не временно эта передача будет оформляться (ну, чтоб просто санкции обойти, как это часто бывает). Не "пока кризис не рассосётся" или "всё как-то не утрясётся". Нет. Тбилиси планирует национализировать контрольный пакет акций IDS Borjomi Georgia.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что только так "снимутся проблемы, созданные антироссийскими санкциями, и производство минеральной воды на заводах возобновится".

Ну и заодно, рейтинг правительства, выступившего "против российского капитала", в глазах и грузин, и западных партнёров поднимется.

Что думают по поводу этой "сделки" в "Альфа-капитал", пока неизвестно. Компания комментариев по этому поводу не даёт.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • IDS Borjomi International основана в 2002 году. В её состав входят заводы по производству минералки в Грузии, России и на Украине.

"Альфа-групп" в 2013 году выкупила контрольный пакет акций у семьи миллиардера Бадри Патаркацишвили, которого нашли мертвым в его квартире в Лондоне, где он жил после конфликта с режимом Саакашвили.

  • IDS Borjomi International обладает правами на разлив минеральной воды в Грузии (заводы в городе Боржоми), в России (в Костроме, Липецке и Новосибирске), на Украине (в Миргороде, Моршине и Трускавце).
  • Самые известные бренды группы — "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Поздно пить "Боржоми": сотрудники завода протестуют против закрытия
Темы грузия
Новости
НМ ДНР закроют котёл в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней
Die Welt: ЕС преподнёс подарок РФ, ставший сокрушительным ударом для Украины
Американцев уличили в тайном "параллельном импорте"
Российские и донецкие военные отбили атаку на посёлок Верхнеторецкое
В Запорожской области начали национализировать украинское имущество
Захарова думала, что уже давно находится в санкционном списке США
Бойцы ВСУ продают американские "Джавелины" в интернете за 30 тыс. долларов
Наёмникам из Чехии тяжело воевать на Украине
Дандыкин: в украинском флоте остались только надувные лодки и катера
Патрушев указал на желание Запада обострить социальную обстановку в России
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Последние материалы
Подмосковная "Единая Россия" подарила воспитанникам красногорского образовательного центра "Созвездие" из ДНР путевки в Ялту
Американцев уличили в тайном "параллельном импорте"
Российские и донецкие военные отбили атаку на посёлок Верхнеторецкое
В Запорожской области начали национализировать украинское имущество
Захарова думала, что уже давно находится в санкционном списке США
Борис Кулик объяснил, почему отключение от SWIFT – это совсем не страшно
Бойцы ВСУ продают американские "Джавелины" в интернете за 30 тыс. долларов
Наёмникам из Чехии тяжело воевать на Украине
Дандыкин: в украинском флоте остались только надувные лодки и катера
BMW M3, Subaru BRZ ещё три лучших спорткара с мощным двигателем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников