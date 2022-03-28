Фридман больше не может позволить себе лондонские рестораны

Масштабные санкции, включая заморозку активов, затронули многих крупных российских предпринимателей. Среди них оказался бизнесмен Михаил Фридман, ключевой собственник холдинга «Альфа-групп», проживающий в Лондоне. Как рассказывает владелец состояния в 15 миллиардов долларов испанскому изданию El Pais, теперь он не может позволить себе даже поход в ресторан.

Большинство активов Фридмана в западных банках оказалось под заморозкой из-за санкций со стороны британского правительства. По словам миллиардеров, теперь он вынужден упрашивать власти о выделении небольших сумм со своих счетов для выживания. Сам он считает эти деньги недостаточными для своего образа жизни.

Фридман также негативно оценил западные санкции в целом, назвав их проявлением неблагодарности за инвестиции, которые он сделал в европейскую экономику. Кроме того, он сомневается в возможности бизнесменов воздействовать на политический курс Кремля.