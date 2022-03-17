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Автор Антон Куликов

Два десятка лет впустую: экс-олигарх пожаловался, что на Западе забыли про его благодеяния

Политика

Миллиардер Михаил Фридман рассказал о том, как ему живётся после того, как после него ввели санкции. Фридман, совладелец "Альфа-банка", сейчас находится в Лондоне.

Два десятка лет впустую: экс-олигарх пожаловался, что на Западе забыли про его благодеяния

Судя по его рассказу, живётся ему непросто. Сам Фридман описывает ситуацию как своего рода арест. Банковские счета заблокированы, тратить он может не более 2500 фунтов (3300 долларов) в месяц. И ему даже не на что оплатить услуги уборщицы.

Сейчас состояние Михаила Фридмана оценивается примерно в 10 млрд долларов, но все эти средства заморожены. Чтобы потратить деньги на что-либо, ему приходится обращаться в органы власти Великобритании, которые и определяют, насколько те или иные траты разумны.

По словам самого Фридмана, он не понимает, почему против него были введены санкции. В интервью Bloomberg он заявил, что в Евросоюзе не понимают, как работает власть в России. Предприниматель отметил, у него нет возможности явиться к президенту России и сказать ему, что делать надо, а что не надо.

Он подчеркнул, что если в Евросоюзе этого не понимают, "тогда, боюсь, у всех нас большие проблемы": "Это означает, что те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как работает Россия. И это опасно для будущего".

"Я не понимаю логики, стоящей за моим наказанием. Общее восприятие обычных жителей Запада таково: "О, эти жадные олигархи могли бы подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился". Почему они так думают?” — отметил Михаил Фридман.

Фридман рассказал в интервью, что в течение 20 лет он и президент "Альфа-банка" Пётр Авен ежегодно ездили в Вашингтон, чтобы встретиться с членами конгресса и аналитическими центрами в попытке развить то, что Фридман называет "конструктивными отношениями" между американцами и россиянами в сфере бизнеса.

"Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказать, — сказал Фридман. — В программе стипендий "Альфа", вероятно, сотни выпускников, многие из которых довольно успешные люди".

Но эти ежегодные поездки и надежды на то, что "мы хорошие друзья западного мира", очевидно, в нынешней ситуации не сработали.

Напомним, в 1990-е годы Михаил Фридман и Пётр Авен играли заметную роль в политической и экономической жизни страны, входили в состав так называемой семибанкирщины (группы крупных предпринимателей). Последние два десятка лет они проводили большую часть времени за пределами России, как и многие из тех, кого в 1990-е годы именовали олигархами.

Но, как и в случае с Романом Абрамовичем, сейчас это совершенно не в счёт. Как оказалось, интеграция в западное общество этих людей была фикцией. Даже несмотря на состояния в миллиарды долларов.

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Кто играет главную роль в жизни России: президент или олигархи?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы пётр авен роман абрамович
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