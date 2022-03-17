Два десятка лет впустую: экс-олигарх пожаловался, что на Западе забыли про его благодеяния

Миллиардер Михаил Фридман рассказал о том, как ему живётся после того, как после него ввели санкции. Фридман, совладелец "Альфа-банка", сейчас находится в Лондоне.

Судя по его рассказу, живётся ему непросто. Сам Фридман описывает ситуацию как своего рода арест. Банковские счета заблокированы, тратить он может не более 2500 фунтов (3300 долларов) в месяц. И ему даже не на что оплатить услуги уборщицы.

Сейчас состояние Михаила Фридмана оценивается примерно в 10 млрд долларов, но все эти средства заморожены. Чтобы потратить деньги на что-либо, ему приходится обращаться в органы власти Великобритании, которые и определяют, насколько те или иные траты разумны.

По словам самого Фридмана, он не понимает, почему против него были введены санкции. В интервью Bloomberg он заявил, что в Евросоюзе не понимают, как работает власть в России. Предприниматель отметил, у него нет возможности явиться к президенту России и сказать ему, что делать надо, а что не надо.

Он подчеркнул, что если в Евросоюзе этого не понимают, "тогда, боюсь, у всех нас большие проблемы": "Это означает, что те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как работает Россия. И это опасно для будущего".

"Я не понимаю логики, стоящей за моим наказанием. Общее восприятие обычных жителей Запада таково: "О, эти жадные олигархи могли бы подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился". Почему они так думают?” — отметил Михаил Фридман.

Фридман рассказал в интервью, что в течение 20 лет он и президент "Альфа-банка" Пётр Авен ежегодно ездили в Вашингтон, чтобы встретиться с членами конгресса и аналитическими центрами в попытке развить то, что Фридман называет "конструктивными отношениями" между американцами и россиянами в сфере бизнеса.

"Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказать, — сказал Фридман. — В программе стипендий "Альфа", вероятно, сотни выпускников, многие из которых довольно успешные люди".

Но эти ежегодные поездки и надежды на то, что "мы хорошие друзья западного мира", очевидно, в нынешней ситуации не сработали.

Напомним, в 1990-е годы Михаил Фридман и Пётр Авен играли заметную роль в политической и экономической жизни страны, входили в состав так называемой семибанкирщины (группы крупных предпринимателей). Последние два десятка лет они проводили большую часть времени за пределами России, как и многие из тех, кого в 1990-е годы именовали олигархами.

Но, как и в случае с Романом Абрамовичем, сейчас это совершенно не в счёт. Как оказалось, интеграция в западное общество этих людей была фикцией. Даже несмотря на состояния в миллиарды долларов.

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