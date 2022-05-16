Почему Европе может понадобиться "Северный поток — 2"

Каким бы ни казалось фантастическим это предположение сейчас, но вполне может получиться так, что Европе придётся вспомнить о "Северном потоке — 2" и поспешить с его запуском. Произойдёт это, конечно, не в ближайшие дни. Но через несколько месяцев такой вариант исключать не стоит.

Сейчас поставки газа через территорию Украины значительно сокращены. Инициатором здесь выступил Киев.

10 мая "Оператор ГТС Украины" сообщил о приостановке транзита российского природного газа по газопроводу "Союз”, сославшись на форс-мажор. Заключался этот форс-мажор в том, что Украина утратила контроль на территорией, где расположена газоизмерительная станция "Сохрановка”.

До этого транзит газа через территорию Украины составлял примерно 98 млн кубометров в сутки. Могло быть больше, могло меньше — в зависимости от заявок потребителей.

После приостановки транзита через "Сохрановку” объёмы поставок газа через украинскую территорию сократились примерно на треть.

А 11 мая российские власти ввели санкции, под которые попали несколько десятков компаний из Европы, связанных с поставками и продажей энергоресурсов. Среди них оказалась компания EuRoPol Gaz, оператор польского участка газопровода "Ямал — Европа". Вообще говоря, в этой компании 49% акций у "Газпрома”. Но польские власти собирались запретить выплату дивидендов российскому акционеру.

Транзит по газопроводу "Ямал — Европа” и так был минимальным. Но теперь и вовсе прекратился на неопределённый срок.

В общем, получается так, что через территорию Украины транзит газа сокращается, а через территорию Польши полностью прекращён. Свою лепту вносят и страны Евросоюза. Например, министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис предложил прекратить транзит российской нефти и газа через Украину. Правда касается эта инициатива в первую очередь Венгрии, которая сопротивляется введению эмбарго на поставки нефти из России.

Господин Ландсбергис предложил как один из вариантов решения вопроса с эмбарго оказать Украине помощь (?) и отключить транзит нефти и газа из России по её территории. И "если трафик будет прекращён с Украины, то проблема решится сама собой", заявил Ландсбергис.

Но сокращение трафика предполагает и сокращение объёмов природного газа, получаемого странами ЕС из России, отказываться от которого в Евросоюзе не хотят. Так что инициатива литовского министра едва ли будет принята с энтузиазмом. Разве что в Польше.

Сейчас, когда тепло, сокращение транзита будет менее заметно. Однако в Брюсселе еврочиновниками была поставлена задача наполнить газовые хранилища к отопительному сезону как минимум на 80%. Соответственно, вовсе не факт, что для этого хватит мощностей "Северного потока — 1" и "Турецкого потока".

А соответственно, не стоит сбрасывать со счетов и вариант с запуском в эксплуатацию "Северного потока — 2". Конечно, пока это гипотетический вариант. Но тем не менее его нельзя считать невероятным. Тем более если учитывать, что Евросоюз не вводил санкции против "Северного потока — 2". А сам газопровод можно запустить в эксплуатацию буквально в течение нескольких дней.

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