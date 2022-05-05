"Газпром" нашёл применение "Северному потоку — 2". Германия не у дел

В компании "Газпром" нашли применение сухопутной части газопровода "Северный поток-2", которая проходит по территории России. Использовать её будут для газоснабжения северо-западных территорий нашей страны.

"В связи с тем что в настоящее время морской газопровод "Северный поток — 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада", — говорится в Telegram-канале компании.

В "Газпроме" отметили, что если власти Германии решат ввести морскую часть газопровода в эксплуатацию, то можно будет использовать только одну ветку. А вторая заработает не ранее 2028 года.

Газопровод "Северный поток — 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено в сентябре прошлого года, в декабре он был готов к эксплуатации.

Однако власти Германии сначала взяли несколько месяцев на сертификацию газопровода. А в феврале и вовсе отказались вводить "Северный поток — 2" в эксплуатацию.

Стоит отметить, что на всём протяжении строительства газопровода против реализации проекта активно выступали США, Польша и ряд других государств. По утверждению властей этих стран "Северный поток — 2" якобы угрожал энергобезопасности Европы.

Вашингтон неоднократно вводил санкции против компаний, которые были связаны со строительством газопровода. Тем самым США удалось задержать реализацию проекта, хотя остановить строительство Вашингтону так и не удалось.

Стоит ещё добавить, что мощность двух веток "Северного потока — 2" рассчитана на поставки 55 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.