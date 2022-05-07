Глазьев о том, почему Россия не отвечает Западу на кражу её денег

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук Сергей Глазьев объяснил, почему Россия сдерживается и не отвечает на то обстоятельство, что Запад фактически украл у нашей страны огромные финансовые средства.

По мнению Глазьева, на данный момент потери России в результате заморозки её активов западными странами оцениваются в 400 миллиардов долларов (государственные резервы) и триллион долларов — средства частных лиц.

Однако Москва не нарушает право частной собственности, Россия ничего не замораживает, подчеркнул Глазьев.

"Всякие "шакалы", "гиены" пытаются украсть наши средства при попустительстве своих правительств. Мы же не предпринимаем никаких конфискационных мер. Мы отвечаем по старой доброй традиции правового государства, ведем себя, как джентльмены, в расчете на долгосрочное признание нашей правоты", — сказал он изданию "Украина.ру".

Сергей Глазьев также подчеркнул, что в отличие от Великобритании и США, Россия не нарушает право частной собственности. А вот Лондон и Вашингтон, отметил он, практикуют не только преступное изъятие чужих средств, но и доносы на "богатых русских".

Напомним, в конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который позволяет использовать российские активы для передачи их Украине. В данном случае речь об активах стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе принадлежащие энергетическим компаниям РФ. Также речь идет о средствах, полученных благодаря оказанию поддержки властям РФ.

Предусмотрена перепродажа изъятых активов с перечислением денег на военную и гуманитарную помощь Украине, восстановление её инфраструктуры и поддержку украинцев, переселяющихся в другие страны.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что американская администрация изучает возможность передачи Украине той части активов Банка России, которая оказалась заморожена в Соединённых Штатах.

Юрист Григорий Сарбаев, комментируя планы Запада по конфискации российских активов, подчёркивал, что "в сложившейся ситуации пришла пора создать мировой прецедент и дать надлежащую правовую оценку действиям конкретных лиц недружественных западных государств как преступлению против Российской Федерации".

По его словам, в Уголовном кодексе РФ есть соответствующая норма — часть третья статьи 161 — грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

По мнению Сарбаева, в любом случае любое обсуждение конфискации активов России и попытка передачи их той же Украине "должны квалифицироваться как попытка сбыта награбленного другой преступной шайке, которую из себя представляет киевский режим".