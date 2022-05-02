EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Юрист: передача активов РФ Украине — это сбыт награбленного преступной шайке

Мир

На Западе активно обсуждают возможность конфискации российских активов, которые были заморожены в рамках санкций. После этого их предлагают передать Украине, чего в Киеве очень хотели бы. Может быть, не все, но изрядную часть.

Юрист: передача активов РФ Украине — это сбыт награбленного преступной шайке

На прошлой неделе палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который как раз и позволяет использовать российские активы для помощи Украине. В данном случае речь об активах стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе принадлежащие энергетическим компаниям РФ. Также речь идет о средствах, полученных благодаря оказанию поддержки властям РФ.

Предусмотрена перепродажа изъятых активов с перечислением денег на военную и гуманитарную помощь Украине, восстановление её инфраструктуры и поддержку украинцев, переселяющихся в другие страны.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что американская администрация изучает возможность передачи Украине той части активов Банка России, которая оказалась заморожена в Соединённых Штатах.

Основатель адвокатского агентства "Законовед" Григорий Сарбаев считает, что "в сложившейся ситуации пришла пора создать мировой прецедент и дать надлежащую правовую оценку действиям конкретных лиц недружественных западных государств как преступлению против Российской Федерации".

Юрист отметил, что в Уголовном кодексе РФ есть соответствующая норма — часть третья статьи 161 — грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

"Правоохранительные органы России, расследовав все обстоятельства преступного деяния и определив круг виновных лиц, вполне могут выйти с обвинительным заключением в суд, который может рассмотреть дело пока заочно. Для начала заочно удовлетворить ходатайства об аресте указанных лиц, где бы они ни находились. По крайней мере, тогда появятся абсолютно законные основания назвать "западных партнёров" ворами. А вор, как известно, должен сидеть в тюрьме", — цитирует Григория Сарбаева Telegram-канал "Незыгарь".

По его мнению, "в этом случае любое обсуждение возможности использования активов России, например передача их Украине, должны квалифицироваться как попытка сбыта награбленного другой преступной шайке, которую из себя представляет киевский режим".

Григорий Сарбаев полагает, что российским законодателям следует озаботиться формированием упрощённого механизма национализации (или конфискации) собственности лиц из недружественных государств, например, акций российских компаний.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы закон
Sberbank
Новости
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Озвучены перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"
Reuters: ЕК может позволить Венгрии и Словакии продолжить поставки нефти из РФ
Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Ирина Шлионская Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах Ирина Шлионская Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Мастер-класс от логопеда: элементарные упражнения для развития речи у детей
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Армения заполыхала: перекрытые дороги, жёсткие массовые драки с полицией
Озвучены перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников