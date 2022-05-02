Юрист: передача активов РФ Украине — это сбыт награбленного преступной шайке

На Западе активно обсуждают возможность конфискации российских активов, которые были заморожены в рамках санкций. После этого их предлагают передать Украине, чего в Киеве очень хотели бы. Может быть, не все, но изрядную часть.

На прошлой неделе палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который как раз и позволяет использовать российские активы для помощи Украине. В данном случае речь об активах стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе принадлежащие энергетическим компаниям РФ. Также речь идет о средствах, полученных благодаря оказанию поддержки властям РФ.

Предусмотрена перепродажа изъятых активов с перечислением денег на военную и гуманитарную помощь Украине, восстановление её инфраструктуры и поддержку украинцев, переселяющихся в другие страны.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что американская администрация изучает возможность передачи Украине той части активов Банка России, которая оказалась заморожена в Соединённых Штатах.

Основатель адвокатского агентства "Законовед" Григорий Сарбаев считает, что "в сложившейся ситуации пришла пора создать мировой прецедент и дать надлежащую правовую оценку действиям конкретных лиц недружественных западных государств как преступлению против Российской Федерации".

Юрист отметил, что в Уголовном кодексе РФ есть соответствующая норма — часть третья статьи 161 — грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

"Правоохранительные органы России, расследовав все обстоятельства преступного деяния и определив круг виновных лиц, вполне могут выйти с обвинительным заключением в суд, который может рассмотреть дело пока заочно. Для начала заочно удовлетворить ходатайства об аресте указанных лиц, где бы они ни находились. По крайней мере, тогда появятся абсолютно законные основания назвать "западных партнёров" ворами. А вор, как известно, должен сидеть в тюрьме", — цитирует Григория Сарбаева Telegram-канал "Незыгарь".

По его мнению, "в этом случае любое обсуждение возможности использования активов России, например передача их Украине, должны квалифицироваться как попытка сбыта награбленного другой преступной шайке, которую из себя представляет киевский режим".

Григорий Сарбаев полагает, что российским законодателям следует озаботиться формированием упрощённого механизма национализации (или конфискации) собственности лиц из недружественных государств, например, акций российских компаний.