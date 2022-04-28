Захарова назвала "неприкрытым воровством" блокировку активов РФ на Западе

РФ считает блокировку её активов за рубежом посягательством на суверенную собственность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Подобные действия стран Запада могут быть интерпретированы как вопиющее посягательство на суверенную собственность, банальное, неприкрытое воровство одной группы государств сбережений другого", — сказала в ходе брифинга представитель министерства.

По словам Захаровой, российские власти сочтут использование средств страны и ее граждан без их согласия "неправомерным и демонстративно недружественным выпадом", дающим право применить ответные меры.

Представитель МИД отметила, что РФ выступает против блокировки счетов за рубежом и в тех случаях, когда она касается других государств.

"Для нас есть принципиальные вещи, которых мы придерживаемся, это легко отследить по заявлениям министерства иностранных дел, брифингам, комментариям", — сказала Зхарова.

Ранее Конгрессом США одобрена законодательная инициатива, разрешающая американским властям продажу конфискованных активов россиян. При этом вырученные средства мгут быть направлены на поддержку Киева.